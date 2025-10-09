Zahraničný obchod Slovenska v auguste 2025: Vývoz aj dovoz klesli, prebytok vzrástol

Zo Slovenska sa v auguste 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,4 %. Dovoz tovaru sa znížil výraznejšie, o 2,1 % na 7,8 miliardy eur, čím dosiahol najnižšiu hodnotu za posledných 20 mesiacov. Saldo zahraničného obchodu tak zostalo aktívne, pričom dosiahlo 225,4 milióna eur, čo je o 136,5 milióna eur viac ako v rovnakom období roka 2024. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre exportu medziročne klesli štyri z desiatich obchodovaných tried vrátane dvoch najobchodovanejších. Najväčší vplyv na zníženie vývozu mal viac než 40-percentný pokles v triede minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa energetické suroviny. Pokles vývozu čiastočne kompenzoval vyše 26-percentný rast v triede rôzne priemyselné výrobky.
Na strane importu medziročne kleslo päť z desiatich tried. Nadol ťahal dovoz takmer 26-percentný pokles v triede minerálne palivá, ktorá zahŕňa ropu, elektrickú energiu a zemný plyn.
Najviac obchodovaná trieda v slovenskom zahraničnom obchode bola stroje a prepravné zariadenia s viac ako 59-percentným podielom na celkovom vývoze a 47-percentným na celkovom dovoze.
Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 79 % hodnoty augustového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril 66 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 1,8 % a dovoz sa zvýšil o 0,6 %. Do krajín mimo územia EÚ export medziročne klesol o 7,6 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 6,9 %.
Slovensko v auguste dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok skoro 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo schodok v objeme takmer jednej miliardy eur.
V súhrne za prvých osem mesiacov tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 zvýšil o 3,4 % na 72 miliárd eur. Dovoz sa zvýšil o 5 % na 70,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,6 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roka 2024 bolo v prebytku takmer 2,6 miliardy eur.
Za január až júl 2025 sa v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz o 3,9 % na 64 miliárd eur a dovoz sa zvýšil o 6 % na 62,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,4 miliardy eur. Za prvých sedem mesiacov minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom 2,5 miliardy eur.