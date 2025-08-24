Zahraniční pracovníci u nás trhajú rekordy, najviac ich je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska

Počet pracujúcich cudzincov u nás naďalej stúpa. Pracuje ich u nás už takmer 130-tisíc, čo je rekordné číslo. Ako dodávajú analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP), trend sa nemení a zahraničných pracovníkov u nás stále pribúda.
Počet zahraničných pracovníkov na Slovensku v júli atakoval hodnotu 130-tisíc. Zahraniční pracovníci nám podľa IFP pomáhajú obsadiť voľné pracovné miesta, ktoré nevieme zaplniť vzhľadom na nepriaznivú demografiu a nevhodnú kvalifikačnú štruktúru našej aktívnej populácie. Ich priemerný príspevok do rastu zamestnanosti za uplynulé tri roky predstavuje 0,5 percentuálneho bodu.
„Vlani zahraniční pracovníci významne kompenzovali výpadok pracovnej sily pre zvýšené odchody do predčasného dôchodku. Bez nich by bol medziročný pokles zamestnanosti šesťnásobný,“ upozorňuje IFP.
Od pandémie sa pritom výrazne zmenila štruktúra v rámci krajín, odkiaľ k nám cudzinci prichádzajú. Kým v marci 2019 bol podiel pracujúcich cudzincov z EÚ a z tretích krajín približne rovnaký, dnes k nám až 75 % prichádza z krajín mimo EÚ.
Krajina s najväčším počtom prichádzajúcich pracujúcich zostáva Ukrajina, aj vďaka vojne sa však jej podiel na celkovom počte zdvojnásobil. Medzi TOP tri krajiny, odkiaľ k nám pracovníci prichádzajú patrí Ukrajina, Srbsko a Rumunsko. Výrazne narástol aj podiel pracujúcich cudzincov z Filipín, Uzbekistanu, Indie a Moldavska.
Bude počet zahraničných pracovníkov na Slovensku ďalej rásť?
Disponibilná miera nezamestnanosti po očistení o sezónne vplyvy v máji podľa analytikov IFP stagnovala na úrovni 5 %. Oproti svojmu minimu z februára tohto roka zaostáva o desatinku. Rovnako na úrovni 5,9 % stagnovala aj celková miera nezamestnanosti. Celkový počet uchádzačov narástol o vyše 800 ľudí, čo je najviac od apríla 2021. „Prírastok uchádzačov, ktorí by mohli hneď nastúpiť do novej práce bol však len štvrtinový, takže do značnej miery mohlo dôjsť len k presunu medzi disponibilnými a celkovými uchádzačmi o prácu,“ dodáva inštitút.
Počet ľudí v evidencii o prácu rástol už štvrtý mesiac po sebe. Navyše, schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných sa podľa IFP nezvyšuje. „Potvrdzuje sa tak zmena trendu na trhu práce, ktorú pozorujeme už od jari. Noví nezamestnaní prichádzajú s výnimkou stavebníctva zo všetkých sektorov, minulý mesiac sa však výraznejšie zvýšil prítok uchádzačov zo služieb a verejnej správy,“ uvádza Inštitút finančnej politiky.