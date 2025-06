Začína svadba storočia jedného z najbohatších mužov planéty: Benátky zaplavia celebrity, miestni sa búria!

FOTO Zobraziť galériu (23) Lauren Sanchezová a Jeff Bezos. Foto: SITA/AP

Ako to asi vyzerá, keď má svadbu jeden z najbohatších ľudí sveta? To zistíme už v nasledujúcich hodinách. Multimiliardár a zakladateľ Amazonu Jeff Bezos si totiž berie svoju partnerku Lauren Sanchezovú. Oslavy sú naplánované v Benátkach a okolí na niekoľko dní, samotný obrad má byť údajne na Bezosovej superjachte a na zozname pozvaných nájdete mnoho áčkových celebrít. Dokonca mal byť údajne na svadbu prenajatý celý ostrov.

Poďme ale po poriadku. Celé svadobné oslavy majú začať už v utorok 24. júna a trvať majú do 26. júna. Ako uvádza web livemint.com, podľa niektorých zdrojov sa očakáva, že oslavy a rôzne súvisiace podujatia potrvajú až do 29. júna. Povráva sa, že má ísť o viacero podujatí po celých Benátkach.

A kde má byť hlavný svadobný obrad? Údajne priamo na Bezosovej obrovskej jachte za pol miliardy dolárov, kvôli ktorej museli svojho času dokonca v holandskom Rotterdame rozobrať časť historického mostu, aby mohla vôbec vyplávať z doku, kde ju konštruovali, na more. Pre predstavu, čo to je za jachtu, len jej podporné plavidlo má 75 metrov a vlastný helipad. Viac o Bezosovej jachte si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.

Chceli by ste sa zúčastniť takejto celebritnej svadby? Áno Nie Odoslať odpoveď

To ale nemá byť zďaleka všetko. Niektoré zdroje totiž uvádzajú, že Bezos kvôli svadbe dokonca vyrezervoval všetky kapacity na ostrove San Giorgio Maggiore, ktorý sa nachádza priamo oproti ikonickému Námestiu svätého Marka v Benátkach. Ak sa to potvrdí, pre turistov má byť takmer týždeň nedostupný.

Samozrejme, na zozname hostí nechýbajú mená najväčších svetových celebrít, od hercov, cez spevákov až po osobnosti známe najmä zo sociálnych sietí. Kto všetko sa očakáva na tejto veľkolepej udalosti, si môžete pozrieť v našej galérii:

Zobraziť galériu (23) Na zozname hostí je údajne aj Leonardo di Caprio. Foto: SITA/AP

Hoci má ísť o pompéznu slávnosť, čo sa týka organizácie aj vynaložených peňazí (brat Bezosovej nastávajúcej Lauren Paul Sanchez plánovanú svadbu dokonca prirovnal ku kráľovskej svadbe princeznej Diany a vtedajšieho princa Charlesa), nemusí napokon prejsť všetko úplne hladko. Proti opulentným podujatiam tohto typu sa totiž búria samotní Benátčania. Miestni mesto oblepili transparentami „No space for Bezos“, teda žiadne miesto pre Bezosa.

Benátčania už dlhodobo prejavujú svoju frustráciu z nadmerného turizmu, čo vyústilo aj do povinného poplatku pre turistov za vstup do mesta. V súvislosti s Bezosovou svadbou vedenie mesta obviňujú, že uprednostňuje ultrabohatých pred obyvateľmi. Očakávajú sa pritom aj ďalšie protesty, ktoré by mohli priebeh svadobných osláv narušiť.

Vzťah dlho tajili

Jeff Bezos, momentálne štvrtý najbohatší muž planéty s majetkom podľa Forbes Billionaires na úrovni vyše 220 miliárd amerických dolárov, sa údajne s Laurou Sanchezovou stretol v polovici roku 2010. Ako uvádza web livemint, svoj vzťah nejaký čas udržiavali v tajnosti. Na povrch sa dostal až v roku 2019 po tom, čo sa Sanchezová rozišla s hollywoodskym agentom Patrickom Whitesellom a Bezos sa rozviedol s filantropkou a spisovateľkou MacKenzie Scottovou.

Zasnúbenie oznámili v máji 2023. Ohromujúci bol už samotný zásnubný 30-karátový ružový diamantový prsteň, ktorého hodnota sa odhaduje na 3 až 5 miliónov dolárov. Koľko bude stáť samotná svadba, môžeme momentálne len tipovať.