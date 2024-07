Za prvý polrok udelil Úrad na ochranu osobných údajov pokuty vo výške 51.200 eur

Foto: unsplash.com/Andres Siimon

Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) udelil v prvom polroku 2024 pokuty vo výške 51.200 eur. Najčastejšie dal pokuty prevádzkovateľom malých a veľkých firiem. Informovala o tom hovorkyňa ÚOOÚ Ivana Draškovič.

„Úrad za rok 2024 uložil prevádzkovateľom právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami 23 pokút v celkovej sume 51.200 eur,“ vyčíslila Draškovič. Za prvý polrok úrad ukončil u prevádzkovateľov 17 kontrol, pričom vlani ich bolo za celý rok spolu až 67. V júni tohto roka to boli tri kontroly, medziročne išlo o zvýšenie o jednu kontrolu.Najčastejšie sa porušenia podľa hovorkyne týkali základných zásad spracúvania osobných údajov, ktoré vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

„Úrad pri kontrolách vždy narazí na prevádzkovateľa, ktorý ochranu osobných údajov určitým spôsobom zanedbáva, avšak je možné konštatovať, že to všeobecné povedomie o tom, že spracúvanie osobných údajov má stanovené určité pravidlá, vychádzajúce z nariadenia od vstupu tohto nariadenia do platnosti v máji 2018, výrazne vzrástlo, a to nielen u právnických osôb, ako sú spoločnosti, štátne a verejné inštitúcie, ale aj u fyzických osôb spracúvajúcich osobné údaje napríklad prostredníctvom kamerového informačného systému,“ uzavrela Draškovič.