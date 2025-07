Z chvosta na špicu: Budeme medzi krajinami s najvyššou DPH v Európe? Chýba k tomu už len krok! (prehľad)

PREHĽAD Ladislav Kamenický. Foto: SITA

Daňové zaťaženie na Slovensku vplyvom vládnej konsolidácie v posledných mesiacoch výrazne rastie. Spoločnosť pritom s napätím očakáva nový konsolidačný balík, ktorý má priniesť do rozpočtu ďalšie miliardy zo zvýšených príjmov, prípadne zoškrtaných výdavkov. Objavujú sa aj prvé špekulácie, čo by nový konsolidačný balíček mohol obsahovať.

Zrejme prvé, čo každého pri slove konsolidácia napadne, ako jedno z možných opatrení, je úprava sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Inak tomu nie je ani v súčasnosti, keď podľa vyhlásení predstaviteľov strany Progresívne Slovensko vláda zvažuje ďalšie zvyšovanie tejto dane. Údajne o 2 percentuálne body na 25 percent. Pozreli sme sa teda na to, čo by to znamenalo a kam by to Slovensko posunulo v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie.

Faktom je, že len od januára 2025 sme zažili pomerene razantné zvýšenie základnej sadzby DPH o tri percentuálne body z 20 na 23 percent. Treba spomenúť aj to, že viaceré položky sa presúvali do znížených sadzieb dane. Každopádne v úrovni základne sadzby DPH sme sa tak razom dostali z takmer chvosta EÚ do prvej polovice krajín.

Ďalšie zvyšovanie základnej sadzby DPH by pritom znamenalo, že Slovensko by sa iba za dva roky z chvosta dostalo až takmer na čelo všetkých krajín únie vo výške tejto dane. Základnú sadzbu na úrovni 25 percent majú totiž aktuálne iba tri krajiny spoločenstva, a to Dánsko, Chorvátsko a Švédsko.

Vyššiu základnú sadzbu DPH potom majú už len vo Fínsku na úrovni 25,5 percenta a v susednom Maďarsku vo výške 27 percent. Slovensko by tak malo tretiu najvyššiu základnú sadzbu DPH v celej Európskej únii.

PS: Vláda ide opäť zvyšovať DPH!

Predstavitelia Progresívneho Slovenska v stredu na tlačovej konferencii uviedli, že premiér Robert Fico sa konšpiráciami o zahraničných vplyvoch mocností na Slovensku snaží prekryť pripravované zvýšenie DPH v ďalšom kole konsolidácie, a to o dva percentuálne body, píše agentúra TASR.

„Ďalšie konšpirácie, výmysly a odvádzanie pozornosti budú pokračovať aj v najbližších týždňoch. Môže to byť o nejakých zahraničných vplyvoch, možno o nejakom puči, či znovu diskusia o dvoch pohlaviach. Bude to však všetko preto, aby vláda na čele s predsedom vlády Robertom Ficom prekryli to, čo pre nás chystajú. A to je podľa našich informácií ďalšie zvýšenie DPH, teda ďalšia drahota. Hovoríme o tom preto, lebo máme obavu, že ďalšie zvýšenie DPH, a teda zdraženie tovarov a služieb naša ekonomika a naši ľudia už nemusia uniesť,“ spresnil predseda PS Michal Šimečka.

„Podľa našich informácií sa chystajú opäť zvýšiť DPH, tentoraz o dva percentuálne body, ľudia si teda môžu opäť pripraviť svoje peňaženky. Toto pokračovanie Ficovej drahoty, to je už drahota na steroidoch. Opäť sa inšpirovali a chystajú to maďarskou cestou. V Maďarsku majú síce najvyššiu DPH, majú tam aj transakčnú daň. Toto je to, čo po Maďarsku s radosťou kopírujú, ale v Maďarsku majú zároveň jednu z najnižších daní z práce,“ podčiarkol člen parlamentného výboru pre financie a rozpočet Štefan Kišš.

PS vyzvalo ministra financií, aby začal s ozdravovaním slovenských verejných financií. „Treba predstaviť opatrenia, v prvom rade šetrenie na sebe. Treba predstaviť také opatrenia, ktoré nepridusia ekonomiku a neprinesú ďalšiu drahotu v podobe zvyšovania DPH a ďalších daní. Vláda by mala konečne predstaviť aspoň nejaké opatrenia, ktoré pomôžu naštartovať slovenskú ekonomiku,“ dodal Kišš.

Ministerstvo financií: Sú to špekulácie!

Rezort financií v reakcii na tieto vyjadrenia vyzval politikov a médiá, aby prestali šíriť neoverené a ničím nepodložené špekulácie o konsolidácii. Akékoľvek informácie, ktoré sa dnes objavia vo vzťahu k budúcoročnej konsolidácii sú podľa ministerstva iba obyčajné špekulácie, pretože o konkrétnych opatreniach ešte prebiehajú rokovania na úrovni koalície.

“Ministerstvo financií SR preto nebude komentovať žiadne návrhy ani parametre opatrení a ani nebude reagovať na takéto zbytočné pokusy od politikov, pokiaľ na opatreniach nebude definitívna dohoda a kým nebudú oficiálne predstavené vládou a ministerstvom financií. Dovtedy MF SR považuje šírenie takýchto informácií za vyslovene nezodpovedné voči občanom Slovenskej republiky,” uviedol rezort na sociálnej sieti.

Ako dodáva, legislatíva v súvislosti s konsolidačnými opatreniami by mala byť po dohode koaličných strán predložená na rokovanie vlády 20. augusta 2025. „Tak ako vždy, budú opatrenia spojené s rozpočtom na budúci rok predstavené na tlačovej konferencii, ktorej termín MF SR včas oznámi,“ píše ministerstvo.