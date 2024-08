Z banky do zákopov: Za SNP stáli aj hrdinskí bankári, pozrite si ich osudy! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (8) Na snímke busta prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša. Foto: TASR

V týchto dňoch si spoločne pripomíname 80. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Obdobie celospoločenského boja za spravodlivosť a slobodu. Spomíname na odvahu a statočnosť tých, ktorí sa vzopreli nespravodlivosti a v boji za našu slobodnú budúcnosť zaplatili pričasto tú najvyššiu cenu. Ako ďalej dodáva Národná banka Slovenska, dejiny Slovenska v 20. storočí sú plné zlomov a protirečení, objavujú sa v nich však aj také hviezdne okamihy, akými bolo Slovenské národné povstanie (SNP).

Svojím humanistickým a demokratickým posolstvom dokázalo SNP zjednotiť aj zamestnancov Slovenskej národnej banky na čele s vtedajším guvernérom Imrichom Karvašom. Účasť zamestnancov národnej banky na povstaní znamenala zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre povstaleckú armádu a bezproblémový chod štátnych úradov, priemyselných podnikov.

„Ľudia po celej krajine spoločne bránili záujmy všetkých: spoločenské, ekonomické a hodnotové. V búrlivých vojnových časoch si to vyžadovalo veľkú dávku osobnej odvahy a je našou povinnosťou nezabúdať na to, čo pre moderné Slovensko urobili a akú cenu za to zaplatili,“ pripomína centrálna banka.

Príbehy hrdinov, obyčajných, neznámych ľudí, ostali roky bez povšimnutia a ich zásluhy boli náležite ocenené často až po páde komunistického režimu. Boj za slobodu a spravodlivosť je nikdy nekončiaci sa príbeh. Je to práve aj statočnosť a odhodlanie Imricha Karvaša a jeho kolegov, čo napomohlo úspechu Slovenského národného povstania. „Slúžia ako inšpirácia dodnes a my sme na nich a ich odkaz ľudsky a pracovne hrdí,“ dodáva NBS.

Príbehy ľudí zo Slovenskej národnej banky

Dlhý čas sa zabúdalo, že do príprav povstania sa výraznou mierou zapojili aj zamestnanci právnej predchodkyne súčasnej NBS, a to Slovenskej národnej banky na čele s guvernérom Imrichom Karvašom.

Imrichovi Karvašovi a jeho spolupracovníkom zo Slovenskej národnej banky sa v zložitých vojnových podmienkach premyslenou menovou politikou podarilo udržiavať dlhý čas neuveriteľne silnú slovenskú korunu. Jej stabilita bola podporená aj prísnou cenovou, mzdovou a zásobovacou politikou. Z tohto dôvodu zastával Imrich Karvaš v rokoch 1942 – 1944 významnú funkciu predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie.

„Hrdinom SNP“ nebol len Imrich Karvaš

Ivan Hrušovský pracoval v Slovenskej národnej banke od roku 1939. Dňa 4. septembra 1944 však odišiel do Banskej Bystrice, kde vstúpil do povstaleckého vojska. Po potlačení povstania prešiel so svojou jednotkou cez hrebeň Nízkych Tatier na Liptov s úmyslom spojiť sa s postupujúcou sovietskou a československou armádou. Dňa 8. novembra však neďaleko Nemeckej Ľupče zahynul počas bojov s nemeckými vojskami.

Podobný osud stretol aj Ondreja Černáka, ktorý v Slovenskej národnej banke pôsobil od roku 1941. Po vypuknutí Povstania vstúpil do povstaleckého vojska ako nadporučík delostreleckého pluku v Brezne. Po potlačení Povstania ho v noci z 10. na 11. decembra 1944 zatkli príslušníci gestapa. „Nasledujúci deň ho s ďalšími väzňami odviezli nákladnými autami na poľné povstalecké letisko Rohozná-Krtičná a zastrelili. Po Ondrejovi Černákovi zostala vdova Margita, päťročná dcéra Magdaléna a až po jeho smrti sa mu narodil syn Ondrej,“ dodáva NBS.

Po potlačení povstania došlo k represiám a zatýkaniu zo strany Štátnej bezpečnosti a gestapa, pričom viacero úradníkov bolo odvlečených do koncentračných táborov na Slovensku a v Nemecku, ako napríklad prednosta banskobystrickej filiálky Karol Markovič, ktorý strávil takmer pol roka v koncentračnom tábore Mauthausen, kde sa mu podarilo prežiť.

Júlis Vagač také šťastie podľa NBS nemal. Pretože zabezpečoval tlač slovenských bankoviek v tlačiarni v Prahe a Lipsku, mal povolenie cestovať do Protektorátu a Nemeckej ríše s čiastočnou diplomatickou imunitou. Z toho dôvodu pôsobil aj ako spojka guvernéra Karvaša, ktorý mu často zveroval „zvláštne úlohy“. Dňa 15. marca 1945 ho priamo v budove banky na Štúrovej ulici v Bratislave zatklo gestapo a odvlieklo do Nemecka, kde za neznámych okolností zahynul. Zostala po ňom manželka Jaroslava, s ktorou mali v čase vypuknutia povstania štyri deti.