Z 10 miliárd eur fondov EÚ na povodne pre Slovensko pripadne jedna miliarda eur

Foto: gettyimages.com/eyegelb

Z 10 miliárd eur kohéznych fondov EÚ na povodne pre Slovensko pripadne jedna miliarda eur. Poľsku pôjde päť miliárd eur, Českej republike dve miliardy eur, Rakúsku 500 miliónov eur a Rumunsku 1,5 miliardy eur. Na tlačovej konferencii to v piatok v Bratislave uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa vo štvrtok (19. 9.) zúčastnil vo Vroclave na rokovaní premiérov a Európskej komisie o povodniach.

„Okrem špeciálnych nástrojov ako je fond solidarity máme štandardné európske fondy, okrem iného určené aj na tzv. kohéziu, teda na akési vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi EÚ. V rámci týchto kohéznych fondov máme určitý objem peňazí, ktoré patria SR,“ priblížil Fico.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

EK podľa neho ponúkla riešenie, že na riešenie záplav z peňazí, určených na kohéziu, nebude potrebná žiadna spoluúčasť štátu. „Po druhé, nebude treba prefinancovať konkrétne projekty štátom, ale peniaze budú priamo použité z európskych fondov,“ spresnil. Vo Vroclavi sa diskutovalo podľa neho aj o tom, či sa budú môcť financovať projekty len ako prevencia pred povodňami alebo aj také, ktoré odstránia škody spôsobené povodňami.

„Dohodli sme sa, že začneme veľmi intenzívny dialóg s EK. Chceme poznať rozsah projektov, ktoré spadajú do tohto rámca. Je niekoľko ministerstiev, cez ktoré by bolo možné spomínané peniaze realizovať. Je to najmä ministerstvo životného prostredia, ministerstvo vnútra, ako aj ministerstvo dopravy,“ doplnil Fico. „Ak bude EK tak flexibilná ako bola včera, tak verím, že zdroje v objeme jednej miliardy budeme môcť použiť nielen na opravu poškodenej infraštruktúry, ale aj na niektoré preventívne opatrenia,“ dodal premiér.