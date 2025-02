XTB hodnotí vlaňajšok ako prelomový: Získala takmer 500 000 nových klientov

Foto: freepik.com/standret

Spoločnosť XTB hodnotí minulý rok ako prelomový. Zaznamenala rekordný počet 498 400 nových investorov a počet jej aktívnych klientov sa zvýšil na rekordnú úroveň 658 500. Stúpli aj jej konsolidované výnosy, a to medziročne o takmer 22 percent na 435 miliónov eur.

V roku 2024 globálna fintech spoločnosť XTB podľa zverejnených informácií realizovala stratégiu rastu na všetkých prevádzkových trhoch, pričom využila rastúci záujem o investovanie v dôsledku nízkych úrokových sadzieb a zvyšujúcej sa inflácie. Spoločnosť za vlaňajšok dosiahla rekordnú úroveň konsolidovaných výnosov 435,3 milióna eur, pri medziročnom raste o 21,8 percenta. Stúpol aj jej čistý zisk, a to o 14,3 percenta na 199,7 milióna eur. „A to pri zvýšených marketingových nákladoch a rastúcich nákladoch na zamestnanosť súvisiacich s vývojom vlastných technológií,“ uvádza XTB.

V roku 2024 štruktúra príjmov odhalila, že najväčší podiel (48 percent) pochádza z CFDs (finančné deriváty contract for difference) založených na komoditách. Prispela k tomu predovšetkým vysoká ziskovosť nástrojov súvisiacich s cenami zlata, zemného plynu a kakaa. Druhou najziskovejšou triedou aktív boli CFD založené na indexoch, ktoré sa na celkových príjmoch podieľali 33,3 percentami, čo predstavuje pokles zo 47,8 percenta v roku 2023.

V roku 2024 klienti XTB výrazne zvýšili investície do akcií a ETF, pričom obrat sa medziročne zvýšil o 138 percent na 3,1 miliardy USD. Tieto nástroje teraz tvoria 4,1 percenta výnosov XTB, pričom v roku 2023 to bolo 2,2 percenta. Takmer 80 percent transakcií nových klientov na trhoch EÚ zahŕňa akcie, ETF a investičné plány založené na ETF. Okrem toho sa čisté vklady vyšplhali na 8,61 miliardy PLN, čo predstavuje 127-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku, keďže klienti využili úročenie voľných finančných prostriedkov.

Spoločnosť hovorí o prelomovom roku

„Rok 2024 bol pre spoločnosť XTB prelomový. Obzvlášť ma teší výrazný nárast nových klientov, najmä aktívnych investorov, ktorí sú pre náš budúci úspech veľmi dôležití. Vďaka našej rozmanitej ponuke produktov a účinným marketingovým stratégiám sme privítali takmer pol milióna nových investorov. Pozoruhodné je, že približne 80 % týchto klientov začína investovať do akcií a ETF, čo naznačuje silnú dlhodobú lojalitu,“ komentuje generálny riaditeľ XTB Omar Arnaout.

V roku 2024 pribudlo XTB 498 400 nových klientov, čo predstavuje výrazný 59,8-percentný medziročný nárast. Toto číslo prevyšuje štvrťročný cieľ, ktorý predpokladal nárast o 65 000 až 90 000 klientov. Na konci roka 2024 využívalo investičnú platformu a mobilnú aplikáciu XTB celkovo 1,36 milióna investorov, čo je nárast oproti 897 000 na konci roka 2023. Od 1. januára do 29. januára 2025 sa ku klientskej základni XTB pripojilo ďalších 70 700 nových investorov.

Príprava nových produktov a ďalšia expanzia

V roku 2025 plánuje XTB rozšíriť svoju ponuku pre investorov. „Zavedieme nové produkty vrátane účtu IKZE v Poľsku a účtu PEA vo Francúzsku. Rozšírená bude aj služba elektronickej peňaženky, ktorá umožňuje okamžitý prístup k finančným prostriedkom. Po nedávnom spustení v Poľsku je teraz k dispozícii klientom XTB v celej Európe,“ avizuje spoločnosť.

V segmente produktov pre aktívnych investorov plánuje XTB rozšíriť ponuku o ďalšie možnosti. Predbežné analýzy a súvisiace prípravné práce už prebiehajú. Vzhľadom na potenciál spojený s investovaním do kryptomien plánuje XTB pridať do svojej ponuky aj tento nástroj a v tejto súvislosti tiež vykonáva prípravné práce. Spoločnosť plánuje zaradiť tieto produkty do svojej ponuky v roku 2025, ale realizácia produktového plánu závisí od vonkajších faktorov vrátane spolupráce s dodávateľmi, získania potrebných regulačných povolení a prijatia zákona o kryptoaktívach.

V roku 2025 bude spoločnosť XTB pokračovať v príprave na získanie licencie a začatie činnosti v Brazílii, pričom sa očakáva, že licenčný proces by mohol byť ukončený v priebehu tohto roka. Ako už bolo oznámené, začiatok prevádzky v Indonézii je naplánovaný na prvú polovicu roka 2025.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]