Weber je za odvetné opatrenia, ak USA zavedú clá na dovoz z EÚ

Foto: pexels.com/Dušan Cvetanović

Líder konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber obhajuje protiopatrenia v prípade, že USA zavedú clá na dovoz z Európskej únie (EÚ). Podľa neho by sa prípadné clá EÚ mali zamerať na americké digitálne spoločnosti.

„Musíme vychádzať z predpokladu, že Trump urobí presne to, čo avizoval. Dvadsaťpercentné clá na európske produkty budú možno už čoskoro,“ povedal Weber pre Funke Media Group v sobotu (4. 1.).Republikán Donald Trump bude 20. januára inaugurovaný za 47. prezidenta USA. Európa sa podľa Webera musí pripraviť na jeho plány. „Ekonomicky sme približne rovnako veľkí ako Američania, pričom obaja predstavujeme viac ako 20 % výkonu globálnej ekonomiky. Sme schopní zaviesť protiopatrenia. Americké digitálne spoločnosti zarábajú veľa peňazí v EÚ a neplatia takmer žiadne dane, to je problém, ktorý by sme určite mohli vyriešiť.“

Weber je proti národnému vetovaniu ciel. Vyhlásil zároveň, že EÚ obchodnú vojnu nechce, pretože by to oslabilo Západ ako celok v čase, keď čelí Číne. „To, čo potrebujeme, je ekonomické NATO. Mali by sme Trumpovi ponúknuť príležitosť postaviť sa spoločne proti Číne,“ povedal.

Donald Trump. Foto: pixabay.com/geralt

Pre Trumpa je politika „pretláčaním rúk“, skonštatoval nemecký konzervatívny politik. „Trump bude rešpektovať Európu len vtedy, ak bude vystupovať sebavedome a jednotne. V prípade ciel je zodpovednosť výlučne na EÚ, neexistuje žiadne národné veto, a to nás robí silnými,“ dodal.