Vývozcovia pod tlakom: Silné euro a vyššie clá znižujú konkurencieschopnosť európskych firiem

Silnejúce euro a zvýšené clá zo strany Spojených štátov umocňujú dlhodobý problém konkurencieschopnosti európskych firiem vo svete. Euro sa od marca tohto roka posilnilo o 10 %, čo zdražuje ceny európskych tovarov na americkom trhu. Snahu firiem presmerovať predaje na iné trhy komplikuje aj obchodná politika Číny, ktorá vo zvýšenej miere presmerovala vývozy z USA na trhy, na ktorých súperí s EÚ. V aktuálnom komentári na to poukázali analytici Národnej banky Slovenska (NBS).
„Európski exportéri dnes čelia dvojitému šoku – nutnosti vysporiadať sa s vyššími clami a citeľnému posilneniu eura voči doláru za uplynulých šesť mesiacov,“ zhodnotili analytici. Pripomenuli, že podiel európskych exportov na svetových trhoch má už dlhodobo klesajúcu tendenciu. Príčiny sa podľa nich dajú hľadať v slabších objemoch investícií, a to nielen do výskumu a vývoja, či cenovej nevýhode v oblasti energií.
Sila eura voči doláru je podľa ekonómov v súlade s tzv. rovnovážnou hodnotou, ktorá zohľadňuje fakt, že sa v USA očakáva väčšie znižovanie sadzieb, a teda znehodnotenie meny. Euro je v súčasnosti voči doláru 5 % nad priemerom z rokov 2023 a 2024. Európske produkty sú tak z pohľadu amerických spotrebiteľov drahšie. Oslabenie eura po oznámení obchodnej dohody medzi EÚ a USA bolo len dočasné a európskym exportérom úľavu neprinieslo, upozornili analytici.
„Pre exportérov je silné euro príťažou a v prípade dlhšieho pretrvávania tohto stavu môže vyústiť aj do zníženia vývozov a krátkodobého zhoršenia ekonomiky. Ilustratívne odhady pomocou globálneho ekonomického modelu Oxford Economics naznačujú, že pretrvávajúce posilnenie eura len voči doláru o spomínaných 5 % môže zhoršiť výkonnosť ekonomiky o 0,3 % a vývozy o 0,5 %,“ vyčíslili analytici. Zároveň však silné euro môže tlmiť infláciu.
Firmy v eurozóne v reakcii na zhoršenie obchodných vzťahov cítia potrebu zvýšiť predaje do domácej ekonomiky a iných krajín mimo EÚ. Najviac ich podľa prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) bolo v priemysle, okolo 45 %. Štúdia sa uskutočnila ešte pred dosiahnutím dohody s USA, finálne clá vo výške 15 % však prevýšili základný scenár ECB, ktorý počítal s 10 %.
Z pohľadu menovej politiky by snaha umiestniť väčšiu časť produkcie na domácom trhu mohla mať utlmujúci vplyv na infláciu, keďže by zvyšovala cenovú konkurenciu. „Prieskum odhalil aj zvýšené obavy respondentov, že obchodné vojny vyústia v narušenie dodávateľských reťazcov. Zo strany EÚ však nedošlo k eskalácii a uvaleniu recipročných ciel a naopak, niektoré bariéry v prístupe na európsky trh sa dohodou odbúrali. To znamená, že dodávateľské reťazce by nemali byť narušené a nemali by vyústiť do dodatočných inflačných tlakov,“ konštatovali analytici.
Situáciu európskym exportérom podľa nich komplikuje aj vývoj v Číne. Kým európski vývozcovia podiely na čínskom trhu strácali, Čína dokázala svoju pozíciu v Európe mierne zlepšiť. „Aj tu mohlo byť jedným z faktorov silné euro voči čínskemu jüanu. Ďalším je skutočnosť, že Čína v reakcii na obchodné spory s USA presmerovala svoje vývozy na iné trhy,“ doplnili.