Využívate pravidelne ústredný portál verejnej správy slovensko.sk? V tom prípade by ste mali zvýšiť svoju opatrnosť, inak sa môžete stať ľahko ďalšou obeťou podvodníkov v rámci najnovšej phishingovej kampane.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňuje na novú phishingovú kampaň, ktorá masovo rozposiela podvodné správy v mene štátu.
Útočníci tentoraz zašli ešte ďalej – zneužili dizajn portálu slovensko.sk, pridali falošné logo a tvária sa, že ide o úradné upozornenie na pokutu. Robia to s jediným cieľom – donútiť občanov kliknúť na škodlivý odkaz v správe a vylákať od nich peniaze alebo osobné údaje.
Čo obsahuje podvodná SMS?
Podľa NASES majú falošné správy veľmi presvedčivý tón. Obyčajne tvrdia, že máte neuhradenú pokutu, ktorú musíte čo najskôr zaplatiť. V správe nájdete rovno aj odkaz, na ktorý stačí kliknúť a ktorý vás presmeruje na web slovensko.sk. V skutočnosti ide o phishing, teda pokus o krádež údajov či peňazí. Táto stránka nie je skutočná, aj keď tak na prvý pohľad vyzerá.
NASES jasne uvádza, že slovensko.sk takéto SMS správy nikdy neposiela. Legitímne notifikácie z ústredného portálu verejnej správy:
- neprichádzajú z čísla +123456789, ani z iných podobných čísel,
- neobsahujú odkazy na platby,
- slúžia iba ako notifikácie o novej správe v e-schránke,
- vždy obsahujú informáciu, kto správu do e-schránky poslal (napr. úrad, súd, polícia).
Dostali ste takúto podvodnú správu v mene portálu slovensko.sk?
Ak vám prišla SMS s linkom na úhradu pokuty, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod. V prípade, že ste už na link klikli a zadali osobné údaje, prípadne vykonali platbu, okamžite kontaktujte svoju banku a následne sa obráťte na orgány činné v trestnom konaní. Rýchla reakcia môže zabrániť ďalším škodám.
Ako sa chrániť?
- Nikdy neklikajte na linky z neznámych SMS.
- Platby cez SMS notifikácie zo štátu neexistujú.
- Vždy sa prihláste na slovensko.sk iba cez oficiálnu stránku.
- Overte si správy priamo vo svojej e-schránke.
Aktuálna phishingová kampaň je mimoriadne nebezpečná najmä preto, že využíva dôveru občanov voči štátnym portálom. NASES preto upozorňuje, aby ste podobné správy ignorovali. Portál slovensko.sk takýmto spôsobom nekomunikuje.