Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa – je veľmi presvedčivá!

Foto: freepik.com/DilokaStudio, oPeniazoch.sk
Foto: freepik.com/DilokaStudio, oPeniazoch.sk
autor logo

Využívate pravidelne ústredný portál verejnej správy slovensko.sk? V tom prípade by ste mali zvýšiť svoju opatrnosť, inak sa môžete stať ľahko ďalšou obeťou podvodníkov v rámci najnovšej phishingovej kampane.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňuje na novú phishingovú kampaň, ktorá masovo rozposiela podvodné správy v mene štátu.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama

Útočníci tentoraz zašli ešte ďalej – zneužili dizajn portálu slovensko.sk, pridali falošné logo a tvária sa, že ide o úradné upozornenie na pokutu. Robia to s jediným cieľom – donútiť občanov kliknúť na škodlivý odkaz v správe a vylákať od nich peniaze alebo osobné údaje.

Trendujúce články

Čo obsahuje podvodná SMS?

Podľa NASES majú falošné správy veľmi presvedčivý tón. Obyčajne tvrdia, že máte neuhradenú pokutu, ktorú musíte čo najskôr zaplatiť. V správe nájdete rovno aj odkaz, na ktorý stačí kliknúť a ktorý vás presmeruje na web slovensko.sk. V skutočnosti ide o phishing, teda pokus o krádež údajov či peňazí. Táto stránka nie je skutočná, aj keď tak na prvý pohľad vyzerá.

slovensko.sk podvod
Foto: slovensko.sk

NASES jasne uvádza, že slovensko.sk takéto SMS správy nikdy neposiela. Legitímne notifikácie z ústredného portálu verejnej správy:

  • neprichádzajú z čísla +123456789, ani z iných podobných čísel,
  • neobsahujú odkazy na platby,
  • slúžia iba ako notifikácie o novej správe v e-schránke,
  • vždy obsahujú informáciu, kto správu do e-schránky poslal (napr. úrad, súd, polícia).

Dostali ste takúto podvodnú správu v mene portálu slovensko.sk?

Ak vám prišla SMS s linkom na úhradu pokuty, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod. V prípade, že ste už na link klikli a zadali osobné údaje, prípadne vykonali platbu, okamžite kontaktujte svoju banku a následne sa obráťte na orgány činné v trestnom konaní. Rýchla reakcia môže zabrániť ďalším škodám.

Najnovšie články

Ako sa chrániť?

  1. Nikdy neklikajte na linky z neznámych SMS.
  2. Platby cez SMS notifikácie zo štátu neexistujú.
  3. Vždy sa prihláste na slovensko.sk iba cez oficiálnu stránku.
  4. Overte si správy priamo vo svojej e-schránke.

Aktuálna phishingová kampaň je mimoriadne nebezpečná najmä preto, že využíva dôveru občanov voči štátnym portálom. NASES preto upozorňuje, aby ste podobné správy ignorovali. Portál slovensko.sk takýmto spôsobom nekomunikuje.

Viac o téme: NASES , phishing , podvod , podvodné správy , slovensko.sk

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy