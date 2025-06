Vyššie dane pre firmy a bohatých, no nie bezhlavé prepúšťanie: Takto by mala vyzerať konsolidácia podľa odborárov!

Foto: pexels.com/pixabay

Po tom, čo nedávno do verejnej diskusie o rozpočtovej konsolidácii prispeli zamestnávatelia, sa k rovnakému kroku odhodlali aj ich partneri v sociálnom dialógu. Konfederácia odborových zväzov predstavila viacero opatrení, ktoré majú potenciál zlepšiť hospodárenie verejnej správy o stovky miliónov eur. Hovoria napríklad o zvyšovaní daní pre firmy a bohatých ľudí, environmentálnych či majetkových daní, znižovaní energopomoci a rušení ministerstiev.

Plošné znižovanie zamestnanosti v štátnej a verejnej správe nie je podľa odborárov tou správnou cestou konsolidácie. Uvádzajú to vo svojom aktuálnom dokumente, v ktorom priniesli návrhy konsolidačných opatrení po nedávnom vzore svojich partnerov z tripartity z radov zamestnávateľov.

Odborári tiež kritizujú, že v poslednom období prijaté a realizované konsolidačné opatrenia neboli predmetom konštruktívneho sociálneho dialógu. V rámci svojho Sumára návrhov konsolidačných opatrení z pohľadu Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) tak prináša sériu návrhov na strane príjmov, ako aj výdavkov rozpočtu verejnej správy. „Cieľom návrhov je hľadať také riešenia, ktoré budú sociálne únosné, systémovo spravodlivé a nebudú dodatočne zaťažovať zamestnancov. KOZ SR jednoznačne odmieta, aby zamestnanci a ich rodiny boli opäť tými, kto zaplatí cenu konsolidácie,“ uvádzajú odborári.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v súvislosti s návrhom konsolidačných opatrení uviedol, že si ho rád pozrie. Zároveň na štvrtkovej tlačovej besede vyslovil vieru, že v ňom nájde aj konkrétne opatrenia a keďže podľa jeho slov je za konštruktívny dialóg, oboznámi sa s návrhmi. Pripomína však, že napríklad opatrenia v daňovej oblasti spadajú pod rezort financií, čiže prípadne zapracovanie opatrení v daniach spadá do kompetencie rezortu Ladislava Kamenického. Ako by teda konsolidácia mala vyzerať podľa odborov?

Vyššie dane pre firmy a bohatých

Začnime na strane príjmov. KOZ tvrdí, že navrhuje konsolidačné opatrenia na strane príjmov, ktoré sú postavené na princípoch progresivity, spravodlivého zdaňovania a presunu daňového bremena z práce na spotrebu, majetok a externality. Cieľom má byť znížiť zaťaženie miezd a nízkopríjmových skupín pri zachovaní kvality verejných služieb, bojovať proti daňovému dumpingu a únikom, a zaviesť spravodlivejší, progresívnejší a lepšie koordinovaný daňový systém, ktorý zohľadňuje technologické a klimatické zmeny.

Ako prvý bod pritom uvádzajú zvýšenie efektívnosti výberu daní a boj proti daňovým únikom. Navrhujú efektívne a cielené daňové kontroly, elektronizáciu služieb štátu, zrušenie možnosti pomerného odpočtu DPH či prísnejšie monitorovanie hotovostných transakcií aj znížením limitu na hotovostné transakcie na 15 000 eur a podporou bezhotovostných platieb. Štát by mal tiež podľa odborov viac stimulovať poctivých platcov daní.

KOZ však našla aj segmenty, kde by sa pustila do zvyšovania daní. Hovorí o negatívnych externalitách a podpore a zavedení environmentálnych daní. Štát by sa mal podľa konfederácie zaoberať možnosťou zvyšovania daní vo všetkých oblastiach, ktoré zhoršujú životné prostredie, od spoplatnenia ciest, cez nerecyklované obaly či znečisťovanie ovzdušia a skládky odpadu. Rovnako priestor vidí vo vyššom zdanení negatívnych externalít, ako sú hazard, alkohol, alternatívne netabakové výrobky či vonkajšia reklama.

Odborári by sa zamerali aj na oblasť, o ktorej sa na Slovensku hovorí už roky, a to dane z majetku, najmä z nehnuteľností. Dôraz by sa mal podľa nich klásť na vyššie zdanenie luxusných nehnuteľností a nehnuteľností využívaných na komerčné účely. Konsolidáciu by však cez vyššie dane mali podľa odborárov zaplatiť aj firmy či bohatšie fyzické osoby. Pri firmách hovoria o zmenách v daňových licenciách či zvyšovaní sadzby dane z príjmov pri menších firmách s príjmami do 100-tisíc eur. Vláda by tiež mala podľa odborov zvážiť ďalšie sadzby dane pre príjmy presahujúce 10 miliónov eur. V rámci firiem navrhujú tiež zvýšenie zrážkovej dane z dividend aspoň na 10 percent.

Vyšším daniam by sa však nemali vyhnúť ani fyzické osoby s vyššími príjmami. Súčasné dve sadzby dane by odborári rozšírili minimálne o tretiu sadzbu pre vysoko príjmové fyzické osoby. Najbohatší majú totiž podľa nich prispieť ku konsolidácii viac. Ako príklad uvádzajú sadzbu 35 percent pre fyzické osoby s ročným príjmom nad 120-tisíc eur.

Adresná energopomoc a rušenie ministerstiev

Na strane výdavkov odborári vidia priestor najmä pri zvyšovaní adresnosti energopomoci, ktorú v súčasnom plošnom nastavení považujú dlhodobo za neudržateľnú. Jej reálne zrušenie však nepovažujú za správne, keďže skokové zvýšene cien na trhové úrovne by najviac zasiahlo nízkopríjmové domácnosti. KOZ preto navrhuje postupné a prijateľné zvyšovanie cien, ktoré bude rešpektovať rast reálnych miezd. Výraznejšiu pomoc by pritom smerovali výlučne nízkopríjmovým domácnostiam.

Odborári navrhujú aj zvýšiť úspory na strane štátu. Plošné znižovanie zamestnanosti vo verejnej správe však odmietajú. Pripomínajú, že zamestnancami verejného sektora sú aj profesie ako učitelia, zdravotníci, opatrovatelia či policajti, kým administratívne profesie tvoria len zlomok celkového počtu zamestnancov. V tomto smere skôr odporúčajú, aby akékoľvek zmeny zamestnanosti vo verejnom sektore boli výsledkom personálnych auditov.

Odbory by sa vybrali skôr cestou znižovania počtu inštitúcií. Spomínajú pritom ministerstvo investícií, ministerstvo cestovného ruchu a športu, agentúru štátom podporovaného nájomného bývania či úrady vicepremiérov. Znížili by tiež počty štátnych tajomníkov a ústavným činiteľom navrhujú zdaniť paušálne náhrady. Samozrejmosťou je požiadavka na zvýšenie efektivity prevádzky vo verejnom sektore, napríklad na prevádzku IT systémov, pri verejnom obstarávaní, zlepšovaní elektronickej komunikácie so štátom.