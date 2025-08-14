Výrobné ceny v USA v júli prudko vzrástli: Analytici prekvapení, clá zvyšujú náklady

Výrobné ceny v USA v júli 2025 vzrástli viac, ako analytici očakávali. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva práce, ktoré signalizujú, že rozsiahle clá prezidenta Donalda Trumpa zvyšujú firmám náklady. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že index cien výrobcov v USA v júli 2025 vzrástol o 0,9 % oproti júnu, keď v medzimesačnom porovnaní stagnoval. Ekonómovia očakávali, že júlové výrobné ceny stúpnu o 0,2 %.
V medziročnom porovnaní sa tempo rastu výrobných cien v júli 2025 zrýchlilo na 3,3 % z revidovaných 2,4 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa zvýši na 2,5 % z pôvodných júnových 2,3 % pri rýchlom odhade. Správa o raste výrobných cien bola zverejnená dva dni po tom, ako ministerstvo práce oznámilo, že spotrebiteľské ceny sa v júli zvýšili medziročne o 2,7 %, rovnako ako v júni.
Jadrové spotrebiteľské ceny, bez nestálych cien potravín a energií, pritom vzrástli o 3,1 %. Obe čísla, miera inflácie aj jadrová inflácia, sú nad cieľovou hodnotou Federálneho rezervného systému, ktorou sú 2 %.
Nové čísla naznačujú tiež, že spomalenie rastu nájomného a lacnejší benzín aspoň čiastočne kompenzujú vplyv Trumpových ciel. Mnohé podniky pravdepodobne aj naďalej absorbujú veľkú časť nákladov na clá namiesto toho, aby ich preniesli na zákazníkov prostredníctvom vyšších cien.
Veľkoobchodné ceny môžu poskytnúť včasný pohľad na to, kam by mohla smerovať spotrebiteľská inflácia.