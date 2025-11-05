Výrobné ceny v eurozóne aj EÚ v septembri opäť klesli: Pozrite si prehľad zmien

Výrobné ceny v eurozóne aj celej Európskej únii (EÚ) sa v septembri 2025 znížili, už druhý mesiac po sebe. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v stredu zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu index výrobných cien v septembri 2025 klesol v eurozóne aj v celej EÚ zhodne o 0,1 % oproti augustu, keď sa v oboch blokoch medzimesačne znížil tiež rovnako, a to o 0,4 %.
V medziročnom porovnaní sa výrobné ceny v septembri 2025 v eurozóne znížili o 0,2 %, zatiaľ čo v EÚ vzrástli o 0,1 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktoré Eurostatu dodali údaje za september, najstrmší medzimesačný pokles cien priemyselných výrobcov bol zaznamenaný v Bulharsku a Fínsku (v oboch -0,7 %) a na Cypre, v Maďarsku a Poľsku (vo všetkých -0,5 %). A naopak, najväčší nárast nahlásili Rumunsko (1,2 %), Estónsko (0,7 %) a Litva (0,4 %).
V medziročnom porovnaní sa v septembri 2025 najviac zvýšili ceny priemyselných výrobcov v Bulharsku (9,1 %), Rumunsku (6,9 %) a Švédsku (4,9 %), zatiaľ čo najväčší pokles zaznamenali v Luxembursku (-4,4 %), Portugalsku (-3,7 %) a Írsku (-2,8 %).
Na Slovensku výrobné ceny v septembri medzimesačne klesli o 0,3 % a medziročne sa veľmi mierne zvýšili, o 0,1 %.