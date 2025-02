Výnosy z investícií je taktiež potrebné zdaniť

Foto: freepik.com/ijeab

Výnosy z investícií sú taktiež príjmom a podliehajú zdaneniu, pričom investovanie do akcií, dlhopisov, fondov, ale aj zmenky alebo dividendy môžu mať rôzne daňové dôsledky. Závisí to od typu aktíva, trvania investície, ale aj emitenta a statusu investora. Upozornila na to vo štvrtok spoločnosť Across Private Investments.

„Zdaňovanie investícií podlieha neustálym zmenám. Ak investor nepozná aktuálne pravidlá, môže zaplatiť viac, ako je nutné, alebo naopak, nesprávne odviesť dane, čo môže viesť k problémom. Odporúčame preto investorom vopred si zistiť nielen daňové sadzby, ale aj to, ako sa zdaňujú výnosy z investícií v ich konkrétnom prípade, s ohľadom na ich investičné portfólio, ale aj ďalšie individuálne aspekty,“ uviedol Andrej Rajčány zo spoločnosti.Spoločnosť podnikateľom poradila, aby pred voľbou investičných nástrojov zvážili okrem finančných cieľov a rizika aj daňové predpisy. Z daňového hľadiska je podľa odborníkov vhodné zvážiť niekoľko stratégií, ktoré môžu minimalizovať daňové zaťaženie.

Jednou z možností by mohlo byť dlhodobé držanie investícií. Odborníci vysvetlili, že cenné papiere, ktoré sa držia viac ako jeden rok, sú často oslobodené od dane z príjmu pri predaji. Ak je teda tento prístup správne riadený, na kapitálové zisky sa v takomto prípade nebude vzťahovať daň. Ďalším z daňovo efektívnym nástrojov by mohlo byť investovanie do fondov.„Základ dane pri investovaní je možné si znížiť si v mnohých prípadoch aj o zdravotné odvody. Pre právnické osoby a podnikateľov môže byť taktiež výhodné investovať do niektorých druhov aktív aj v rámci podnikateľskej činnosti, čo umožňuje efektívnejšie odpočítanie výdavkov a optimalizáciu daňového základu,“ doplnila spoločnosť.