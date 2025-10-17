Výnosy amerických dlhopisov opäť klesli: Shutdown v USA trvá už tretí týždeň

Náklady na obsluhu dlhu vlády USA pokračujú v poklese. Obmedzenie fungovania federálnych úradov, takzvaný shutdown, trvá už 17 dní a investori monitorujú, v akom stave je ekonomika. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov sa znížili o 1 bázický bod na 3,963 % a výnosy 2-ročných dlhopisov takmer o 3 bázické body na 3,399 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa takmer nezmenili a zostali na 4,58 %.
Investori sledujú, ako vládny shutdown pokračuje už tretí týždeň, keďže zákonodarcovia zatiaľ nedokázali dosiahnuť dohodu o federálnom rozpočte. Pre obmedzenie činnosti federálnych agentúr sa zastavilo aj zverejňovania dôležitých údajov, ktoré by poskytli informácie o stave ekonomiky.
Keďže investori aktuálne nemajú jasnú predstavu o stave ekonomiky, spoliehajú sa namiesto toho na alternatívne zdroje vrátane prejavov guvernérov americkej centrálnej banky (Fed).