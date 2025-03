Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov vzrástli a blížia sa k 3 percentám

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

Výpredaj nemeckých dlhopisov sa na konci týždňa zintenzívnil. Dôvodom bola správa o dohode medzi nemeckými politickými stranami o zvýšení dlhu na investície do obrany a infraštruktúry. Informuje správa agentúry Bloomberg.

Výnosy referenčných 10-ročných vládnych nemeckých dlhopisov v piatok vzrástli až o 8 bázických bodov na 2,94 %. To je len kúsok od ich aktuálneho maxima dosiahnutého v stredu (12. 3.). Od začiatku marca už vyskočili o viac ako 50 bázických bodov.

Líder nemeckých konzervatívcov Friedrich Merz sa podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou predbežne dohodol so stranou Zelených na balíku výdavkov na obranu a infraštruktúru financovaných z dlhu.

Prudké zvýšenie úročenia nemeckého dlhu za posledný týždeň spôsobilo, že výnosy 10-ročných dlhopisov sa dostali do blízkosti 3 %. Túto hranicu naposledy prekonali takmer pred 18 mesiacmi. Ak by prekonali 3,03 %, dostali by sa najvyššie od roku 2011, teda od obdobia po finančnej kríze v eurozóne.

Podobne stúpli aj náklady na obsluhu dlhu v ďalších krajinách eurozóny. Výnosy francúzskych dlhopisov sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2011. Euro rozšírilo svoje zisky a vzrástlo až o 0,6 % na 1,0912 USD.