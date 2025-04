Vylúčenie elektroniky z ciel USA ukazuje podľa odborníčky na sektorový protekcionizmus

Foto: pexels.com/ClickerHappy

Biely dom vylúčil z okruhu najvyšších ciel elektroniku, na ktorú sa zatiaľ nebudú vzťahovať clá vo výške 145 % pri importe z Číny. Tento krok signalizuje odklon od geografického k sektorovo zameranému protekcionizmu. USA si takto zrejme pripravujú pôdu pre nové clá zamerané na polovodiče, uvalené z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti, ktoré môžu byť trvácnejšie a ťažšie zrušiteľné. Uviedla finančná inštitúcia Saxo Bank.

„Ide o dočasnú úľavu a technologické akcie môžu zostať v ohrození. Polovodiče už nie sú len jedným z komponentov – sú základom moderných ekonomík. Od umelej inteligencie cez elektromobily až po cloudové riešenia – čipy poháňajú všetko. Oddialenie ciel na polovodiče zo strany vlády môže byť prejavom uvedomenia si ich systémového významu. Alebo, ako sa niektorí domnievajú, ide o strategickú pauzu v čase volatility dlhopisových trhov a možného negatívneho ohlasu zo strany investorov,“ skonštatovala hlavná investičná strategička Charu Chanana.

V nadväznosti na súčasný vývoj v globálnej ekonomike odporučila investorom zamerať svoju pozornosť na viacero oblastí. Ako prvé navrhla návrat výroby do USA, tzv. reshoring, keďže tamojší výrobcovia a americkí dodávatelia budú pravdepodobne naďalej vo výhodnejšej pozícii. Ďalej vyzdvihla dôležitosť „ciel odolných“ dodávateľských reťazcov, pričom zhodnotila, že firmy s výrobou mimo Číny, napríklad vo Vietname, Mexiku alebo Indii, môžu byť menej zraniteľné voči colným otrasom.

Budovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu

Dôležité je podľa investičnej strategičky aj budovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI). Výnimky z ciel na servery a hardvér môžu podľa jej slov podporiť pokračujúce investície do dátových centier pre AI, čo by malo byť výhodou pre vybrané polovodičové a hardvérové spoločnosti.Investorom odporučila taktiež prehodnotiť svoje pozície vo firmách so silným napojením na čínsky trh. „Spoločnosti s odolnými, na domácich trhoch zameranými dodávateľskými reťazcami alebo tie s unikátnym duševným vlastníctvom môžu túto situáciu zvládnuť lepšie. Ide napríklad o asset-light alebo IP-orientované firmy, ako ARM alebo Nvidia, či zlievarne a výrobcov polovodičového vybavenia, ktorí nie sú silne závislí od exportu,” dodala odborníčka Saxo Bank.