Výhodné predčasné dôchodky zlákali desaťtisíce Slovákov: Pocítil to už aj trh práce!

Výhodnejšie podmienky pre odchod do predčasného dôchodku využili na Slovensku desaťtisíce pracujúcich. Odzrkadlilo sa to aj v údajoch z trhu práce za druhý štvrťrok tohto roka. Zamestnanosť v druhom kvartáli 2024 poklesla o 0,1 percenta, a to najmä pre odchody do predčasných dôchodkov.

Zamestnanosť na Slovensku podľa výberového zisťovania pracovných síl v druhom kvartáli poklesla o 0,1 percetna. Ako ďalej uvádzajú analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP), medziročný rast sa spomalil na 0,3 percenta. Podpísali sa pod to aj masívne odchody pracujúcich do predčasnej penzie. „Slabé dynamiky v tomto roku odrážajú zvýšené odchody pracujúcich do predčasného dôchodku,“ uvádzajú analytici IFP.

Podľa odhadov analytikov mohlo z trhu práce za rok a pol vypadnúť až takmer 60-tisíc predčasných dôchodcov. „Miera participácie zostáva rekordne vysoká. Umožnenie skoršieho odchodu do predčasného dôchodku však znížilo počet aktívnych starších ľudí nad 55 rokov a ich miera participácie na trhu práce prvýkrát po troch rokoch klesla,“ upozorňuje inštitút.

Miera nezamestnanosti na Slovensku našla nové dno, keď v druhom kvartáli poklesla na 5,3 percenta. Tento pozitívny trend by sa mal podľa analytikov v treťom kvartáli dočasne zastaviť, keď rady nezamestnaných zvýšia prepustení z centier zdieľaných služieb a žiadatelia o predčasný dôchodok čakajúci na rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne.

Napriek oslabeniu hospodárskej aktivity v našej ekonomike, ako aj celkovo nízkemu rastu v ekonomikách našich zahraničných partnerov, si slovenský trh práce podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka udržiava pozoruhodnú odolnosť. Ide najmä o výsledok dvoch faktorov. Prvým z nich je odchod tisícok zamestnancov do predčasného dôchodku, čo môže spôsobovať buď najímanie nových ľudí z radov nezamestnaných alebo firma kvôli slabému dopytu a potrebe šetrenia toto pracovné miesto jednoducho neobsadí.

„Druhým faktorom je dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Firmy v niektorých odvetviach majú problém napĺňať svoju potrebu pracovnej sily, a preto pristupujú k prepúšťaniu až ako ku krajnému riešeniu,“ upozorňuje Horňák.