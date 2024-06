Výhodné predčasné dôchodky majú aj ďalší rozmer: Firmy budú musieť zvyšovať platy!

Foto: SITA

Z napätej situácie na trhu práce by mali ťažiť zamestnanci, a to v podobe rýchlo rastúcich platov. Nedostatok ľudí totiž tlačí na rast miezd a problémy firiem s hľadaním vhodných zamestnancov budú v nasledujúcich rokoch pokračovať. Silný rast platov by mal preto zotrvať.

Zvýšené odchody do predčasného starobného dôchodku sa podpisujú aj pod pokles zamestnanosti v tomto roku. Konštatuje to Inštitút finančnej politiky (IFP) vo svojej prognóze, podľa ktorého sa najvýraznejší prepad zamestnanosti dá očakávať vo fyzicky náročných odvetviach ako priemysel, ale aj v obchode, doprave, skladovaní a administratívnych službách.

Aj napriek tomuto výpadku pracovnej sily sa na trh práce darí pritiahnuť neaktívnych ľudí z radov odradených a osôb v domácnosti. „Miera participácie Slovákov na trhu práce nikdy nebola vyššia. Zároveň stále pribúda pracujúcich cudzincov, ktorých u nás už pracuje cez 105-tisíc. Miera nezamestnanosti klesne v tomto toku na 5,5 percenta, čo je najmenej za 30 rokov,“ dodáva IFP.

V budúcom roku by sa však už zamestnanosť mala vrátiť k rastu. Nedostatok zamestnancov zintenzívnený odchodmi do predčasných dôchodkov pomôžu zaplniť nielen domáci, ale aj zahraniční pracovníci, ktorých zamestnávanie by sa malo od polovice tohto roka zjednodušiť. „Tvorbu pracovných miest popri oživení zahraničného a domáceho dopytu podporí aj kulminácia využitia zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti v ekonomike. Miera nezamestnanosti klesne na konci prognózovaného horizontu k 5 percentám,“ dodáva inštitút.

Podobný vývoj pritom očakáva aj Národná banka Slovenska, podľa ktorej silnejší rast ekonomiky dokáže generovať nové pracovné miesta a ako naznačujú aktuálne údaje, počet neobsadených pracovných miest zostáva blízko historických maxím. „Nesúlad dočasne ešte prehĺbila možnosť výhodných odchodov do predčasných dôchodkov. Očakávame, že tento efekt zostane prítomný tento rok a prejaví sa najmä v poklese zamestnanosti v súkromnom sektore,“ uvádza centrálna banka vo svojej štvrťročnej správe.

Zahraničných pracovníkov bude stále viac

Dobrá správa z pohľadu spoločnosti a blahobytu podľa NBS je, že sa naďalej bude dariť zapájať do pracovného procesu aj ľudí z radov nezamestnaných. „Značne je to však obmedzené dostupnými domácimi zdrojmi pracovných síl, a preto bude potrebné aj dodatočné zapojenie zahraničných pracovníkov. Zamestnanosť by tak mohla ešte aj v ďalších rokoch mierne vzrásť,“ uvádza NBS.

Príjmy z práce by tak mali v dôsledku dobiehania kúpyschopnosti a nedostatku pracovníkov rýchlo rásť. Na rast miezd bude pritom pozitívne pôsobiť aj nedostatok zamestnancov, a to aj z dôvodu odchodov do predčasných dôchodkov. „Menej pracovníkov bude musieť pracovať viac hodín, čím sa zrýchli rast celkových príjmov,“ konštatuje centrálna banka.