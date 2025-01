Vyhnite sa trapasom v zahraničí: Toto je základný sprievodca „tringeltmi“ v dovolenkových destináciách! (prehľad)

PREHĽAD Foto: freepik.com/freepik

Tringelty nie sú žiadnou novinkou a rovnako, ako ich poznáme na Slovensku, fungujú aj za našimi hranicami. Ak sa chystáte na výlet alebo dovolenku do Európy, Ázie či Ameriky, je dobré vedieť, ako to tam majú. Aspoň nezostanete nepríjemne prekvapení.

Keď máte namierené niekam do zahraničia, okrem rezervovania ubytovania si určite hovoríte, ako sa správať k miestnym obyvateľom a zamestnancom. Mali by ste im nechať nejaké prepitné a ak áno, tak koľko? V niektorých krajinách je prepitné bežnou praxou, inde môže byť úplne neobvyklé. Portál Post Office pripravil praktický prehľad, ktorým sa môžete inšpirovať.

Európa

Vo väčšine európskych krajín je dávanie tringeltov úplne bežné. V niektorých je už dokonca zahrnuté v účte, ako napríklad v Taliansku, Rakúsku, ale aj vo Veľkej Británii. V talianskych podnikoch ho nájdete pod označením „servicio“, prípadne „pane e coperto“, čo je príplatok za chlieb. V susednom Rakúsku sa takto pripočíta poplatok za obsluhu (Rechnung).

V značnej časti Európy sa očakáva prepitné vo výške minimálne 5 až 10 percent z ceny účtu, no pokojne to môže byť až do výšky 15 percent. To platí v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Poľsku, Grécku a podobne. Napríklad v Portugalsku nie sú tringelty bežnou súčasťou obyvateľov, avšak ak ich dostanú, zväčša ich neodmietnu.

Ako vo všetkých krajinách, aj tu je slušné dať prepitné nosičom, taxikárom a ľuďom, ktorí upratujú hotelovú izbu – očakávané prepitné je oveľa menšie ako štandard v baroch a reštauráciách. Vo všeobecnosti platí, že ak ste boli so službami spokojní, môžete pridať aj viac. Naopak, ak ste spokojní neboli, nemáte povinnosť prepitné dávať. Ak sa vám nechce počítať 10 či 15 percent z účtu, môžete to zaokrúhliť na 5 alebo 10 eur nahor.

Ázia

V mnohých ázijských krajinách nie je prepitné obzvlášť bežné. Ak je však oblasť obľúbená u turistov, je pravdepodobnejšie, že sa prepitné bude očakávať. Napríklad v Indii sa mimo reštaurácií prepitné zvyčajne neočakáva. Po jedle sa bežne dáva tringelt vo výške 5 až 10 percent. V Hongkongu do môže byť 10 až 15 percent.

Mnohí Slováci sú alebo sa chystajú na dovolenku do Thajska. V Bangkoku sa prepitné očakáva. Hotely a bary môžu k účtu pripočítať poplatok za služby, ale ak tak neurobia, dajte 10 percent prepitné alebo zaokrúhlite nahor na najbližších 20 bahtov. Mimo Bangkoku sa prepitné neočakáva, ale zaokrúhlenie účtu alebo cestovného sa zvyčajne považuje za férové.

Foto: unsplash.com/Katt Yukawa

Úplne inak to funguje v Číne a Japonsku. Dávanie prepitného je nezvyčajné, pretože dobré služby sa považujú za niečo, čo by sa malo očakávať. Pokus o poskytnutie prepitného môže viesť v lepšom prípade k zmätku, v horšom k urážke. Môže sa stať, že sa stretnete s niekým, kto pracuje v oblasti cestovného ruchu a neodmietne prepitné, avšak je lepšie sa tomu vyhnúť.

Severná a Južná Amerika

Severná Amerika je známa svojím dôrazom na prepitné. V USA sa očakáva 15 –20 percent takmer vo všetkých situáciách – v bare, reštaurácii, v taxíku, v hoteli a podobne. Dávanie prepitného v Kanade je podobné ako v USA, avšak celková výška prepitného je 10 – 15 percent.

V Mexiku môžete na účte nájsť pripočítanú „propinu“, teda poplatok za obsluhu. Ak vám tento poplatok nebol účtovaný, je slušné nechať niečo navyše.

Prepitné v Južnej Amerike funguje podobne ako v Európe. Musíte ho dať len v reštauráciách, a to len vtedy, ak ešte nie je pripočítané k účtu a so službami ste boli naozaj spokojní.

Afrika

Dávanie prepitného v Afrike závisí od konkrétneho miesta vašej návštevy. Turisticky obľúbené destinácie takmer vždy znamenajú, že sa tringelty očakávajú. Tiež je to zhruba 10 až 15 percent a očakávajú ich zamestnanci v gastronómii a hotelierstve. Čím ďalej od týchto hlavných turistických lokalít idete, tým je dávanie prepitného menej bežné.

Ak chcete, aby prepitné skončilo priamo u personálu, radšej ho dajte do rúk alebo na stôl namiesto pridávania k platbe kartou. To platí pre všetky krajiny rovnako. Je preto dobré nosiť so sebou aj menšiu hotovosť. Pamätajte, že cieľom prepitného je oceniť dobrú službu a vyjadriť vďačnosť.