Vyhliadky globálnej ekonomiky sa zhoršujú: Trhy zrejme čaká turbulentné obdobie

Vyhliadky globálnej ekonomiky sa zhoršujú a centrálne banky sa pripravujú na obrat v smerovaní svojich menových politík. To znamená, že finančné trhy zrejme čaká turbulentné obdobie.

Množiace sa signály ochladzovania rastu a zvyšovanie rizík ohrozujúcich trh práce sú hlavnými faktormi, ktoré ovplyvnia zmenu trajektórií menových politík, ako ukázalo stretnutie centrálnych bankárov na výročnej konferencii americkej centrálnej banky (Fed) v Jackson Hole. Fed sa podobne ako Európska centrálna banka (ECB) pripravuje na zníženie úrokových sadzieb.

Aj keď sa pozornosť amerických a európskych centrálnych bankárov presúva od vysokej inflácie k podpore trhu práce, japonská centrálna banka (BoJ) potvrdila svoje odhodlanie zbaviť domácu ekonomiku desaťročia trvajúcej monetárnej podpory, keďže sa objavujú čoraz častejšie známky trvalého rastu cien.Rozdielne smerovanie menových politík v USA a Európe na jednej strane a v Japonsku na strane druhej spoločne s pretrvávajúcou slabosťou Číny, ktorá je druhou najväčšou svetovou ekonomikou, signalizujú, že globálnu ekonomiku a finančné trhy čakajú turbulentné časy.

Centrálni bankári, ktorí sa stretli na výročnom sympóziu, už mali možnosť vidieť, čo môže nastať, na začiatku augusta, keď údaje o zamestnanosti v USA vyvolali obavy z recesie a výpredaj na finančných trhoch, ktorý ešte zhoršilo prekvapivé zvýšenie úrokových sadzieb zo strany BoJ.

Prognóza MMF

Mnohí analytici zatiaľ súhlasia s prognózou Medzinárodného menového fondu (MMF), podľa ktorej globálna ekonomika v nasledujúcich rokoch zaznamená mierny rast, keďže ekonomiku USA čaká mäkké pristátie, expanzia v Európe sa zrýchli a Čína sa dostane z útlmu. Takéto prognózy však stoja na vratkých základoch a zrejme sú príliš optimistické. Objavujú sa totiž pochybnosti o mäkkom pristátí v USA, ako aj oživení eurozóny a Číny, ktorá bojuje so slabou spotrebou.Hoci hlavné centrálne banky smerujú k uvoľneniu menovej politiky, je ešte priskoro hodnotiť, či to bude skôr „normalizácia“ reštriktívnej politiky, alebo prvé opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu ochladeniu ekonomiky. V dôsledku tejto neistoty svetové akciové aj devízové trhy čaká volatilné obdobie.

Šéf Fedu Jerome Powell v piatok (23. 8.) v dlhoočakávanom prejave v Jackson Hole signalizoval, že americká centrálna banka čoskoro zníži úrokové sadzby. Nekonkretizoval však presné načasovanie uvoľnenia ani jeho rozsah. „Nastal čas na korekciu menovej politiky,“ uviedol Powell. Dodal, že „smerovanie menovej politiky je jasné“, pričom načasovanie a tempo znižovania sadzieb bude závisieť od údajov prichádzajúcich z ekonomiky, inflačného výhľadu a rovnováhy rizík.

Trh vo všemocnosti očakáva, že Fed uvoľní menovú politiku na septembrovom zasadnutí menového výboru (FOMC). To by malo byť prvé zníženie sadzieb od agresívneho sprísňovania, ktoré sa udialo od marca 2022 do júla 2023. V tomto období Fed zvýšil sadzby 13-krát po sebe. Kľúčová sadzba v USA sa odvtedy nachádza na 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %.

ECB opäť zníži úrokové sadzby

Nové analýzy prezentované v Jackson Hole ukázali, že ekonomika USA sa môže nachádzať blízko bodu zlomu, keď sa pokračujúci pokles počtu otvorených pracovných miest premietne do rýchlejšieho rastu nezamestnanosti.Predstavitelia ECB už jasne signalizovali, že ECB opäť zníži úrokové sadzby v septembri. Dôvodom je zmiernenie cenových tlakov, ale aj výrazné zhoršenie rastových vyhliadok.

K slabým vyhliadkam globálnej ekonomiky prispieva aj vývoj v Číne. Najľudnatejšia krajina sveta a bývalý ťahúň svetovej ekonomiky sa pohybuje na hranici deflácie. Ďalšími negatívnymi faktormi sú dlhotrvajúca realitná kríza, prudko rastúci dlh a zlá spotrebiteľská a podnikateľská nálada.Slabý rast ekonomiky v 2. kvartáli podnietil čínsku centrálnu banku (PBOC), aby v júli prekvapivo znížila úrokové sadzby.„Čína je veľkým hráčom v globálnej ekonomike. Slabší rast v Číne sa prenáša aj do zvyšku sveta,“ uviedol hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas.