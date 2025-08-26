Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?

Výdavky na dôchodky na Slovensku rastú rýchlejšie než samotná ekonomika. Tento trend zvyšuje tlak na verejné financie a otvára otázky o udržateľnosti dôchodkového systému. Na to, čo stojí za prudkým rastom výdavkov na dôchodky a aký vývoj môžeme očakávať v ďalšom období, sa pozrela Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Medzi rokmi 2018 a 2025 výdavky na dôchodky na Slovensku rástli podľa rozpočtovej rady rýchlejšie ako ekonomika. Zvýšili sa totiž z 8 na 9,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V rámci EÚ ide pritom o jeden z najväčších nárastov. V roku 2025 tento rýchlejší rast zodpovedá vyšším výdavkom na dôchodky o 2,1 miliardy eur, dodáva na sociálnej sieti RRZ.
Keďže príjmy dôchodkového systému v pomere k HDP nerástli, ide podľa analytikov rozpočtovej rady o dodatočné zaťaženie deficitu verejných financií.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pomenovala aj dôvody, prečo výdavky na dôchodky tak výrazne stúpli, konkrétne o 1,5 % HDP. Legislatívne zmeny mali podiel na tomto náraste 0,65 % HDP, alebo v reči absolútnych čísel 0,9 miliardy eur. Ide najmä o vyšší a plošný trinásty dôchodok, rodičovský dôchodok či prehodnocovanie invalidných dôchodkov.
Svoj vplyv mala aj často spomínaná vlna predčasných dôchodkov, ktorej podiel rozpočtová rada vyčíslila na 0,3 % HDP, alebo 0,4 miliardy eur. „Nesystémové nastavenie prvej valorizácie novo priznávaných dôchodkov vyvolalo v rokoch 2023 a 2024 výraznú vlnu predčasných odchodov do dôchodku. Vysoká inflácia z predchádzajúceho obdobia, od ktorej sa valorizácia odvíjala, spôsobila, že predčasné dôchodky boli pre mnohých poistencov výhodnejšie, než by boli dôchodky priznané v riadnom termíne o rok či dva neskôr,“ upozorňuje RRZ.
Tento efekt pritom ešte posilnila legislatívna úprava, ktorá v tom čase zmiernila podmienky pre vstup do predčasného dôchodku, a tým rozšírila okruh oprávnených žiadateľov.
Ďalším z dôležitých faktorov, ktoré sa podpisujú pod rast výdavkov na dôchodky, je aj starnutie populácie. To pridalo k celkovému rastu výdavkov 0,3 % HDP, alebo 0,4 miliardy eur. Tento faktor sa v praxi prejavuje rastom počtu poberateľov dôchodkov mimo vlny predčasných odchodov.
Posledným z vyčíslených dôvodov je inflačný šok, ktorý sa podpísal pod nárast výdavkov na úrovni 0,3 % HDP, alebo o rovnako už spomínaných 0,4 miliardy eur. „Valorizácia štandardných dôchodkov, hoci oneskorene, udržala ich kúpnu silu aj pri poklese reálnych miezd (a teda aj platených sociálnych odvodov). K rastu výdavkov najvýraznejšie prispel tzv. kompozičný efekt, keď novopriznávané dôchodky boli podstatne vyššie ako zanikajúce,“ dodáva RRZ.
A aký môžeme očakávať ďalší vývoj? Podľa rozpočtovej rady sa výdavky na dôchodky pri aktuálnych makropredpokladoch ustália na výrazne vyššej úrovni v pomere k HDP. Starnutie populácie a návrat rodičovského dôchodku od roku 2026 (ako asignácia dane z príjmu) budú na jednej strane prispievať k ich ďalšiemu rastu, naopak, nižšia inflácia, vyprchanie dočasného negatívneho vplyvu predčasných dôchodkov a ako aj rast počtu dôchodcov s príjmami z druhého piliera by mali tento rast tlmiť.