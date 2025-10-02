Východ Nemecka zaostáva aj po 35 rokoch: Zamestnanosť, inovácie a investície klesajú

Aj 35 rokov po znovuzjednotení Nemecka zostáva výkonnosť hospodárstva na východe krajiny v porovnaní so západom výrazne slabšia. Nové spolkové krajiny v súčasnosti tvoria približne 78 % hospodárskeho výkonu západného Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na štúdiu kolínskeho Inštitútu pre ekonomický výskum (IW).
Východ Nemecka je podľa štúdie obzvlášť slabý, pokiaľ ide o účasť na trhu práce, inovácie a digitalizáciu. Miera zamestnanosti dosahuje len 86 % západonemeckej úrovne a vzhľadom na rýchlo starnúcu populáciu bude pravdepodobne ďalej klesať. Výrazne zaostávajú aj inovácie. Východonemecké spoločnosti podávajú v priemere päťkrát menej patentov ako podniky na západe. Okrem toho majú veľké spoločnosti vo východných spolkových krajinách slabšie zastúpenie. Investície zostávajú už roky na nízkej úrovni. Na obyvateľa dosahujú len niečo vyše 70 % západnej úrovne, zatiaľ čo v 90. rokoch boli výrazne vyššie, upozorňujú autori štúdie.