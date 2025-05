Výbor k možnému zneužívaniu eurofondov nerokoval, opozícia to kritizuje

Michal Šimečka. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti k podozreniam ohľadom využívania eurofondov na budovanie a rekonštrukciu rekreačných zariadení sa v piatok neuskutočnilo. Nezúčastnila sa ho nadpolovičná väčšina členov a výbor tak nebol uznášaniaschopný. Opozícia tento postup kritizovala a označila ho za „škandalózny“. „Ľudia na Slovensku sú zhrození informáciami o tom, že niekto dostal európske peniaze, a to sa bavíme o miliónoch eur na to, aby sa podporil turizmus na Slovensku, aby sa postavili hotely a namiesto toho si ľudia s väzbami na Smer, na smeráckych oligarchov postavili z toho súkromné, veľmi gýčové haciendy,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v parlamente predseda opozičného PS Michal Šimečka.

Na mimoriadnom výbore sa preto chceli pýtať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), ako sa tieto podozrenia vyšetrujú. „Pán minister prišiel, ale odmietol odpovedať na otázky. Koalícia zmarila ten výbor, takže nebol ani otvorený a minister namiesto toho, aby zostal a rozprával sa s poslancami, rozprával sa so zástupcami ľudí, pretože minister a vláda sú zodpovední parlamentu, tak nám iba vynadal a odišiel bez toho, aby vôbec mohla prebehnúť nejaká diskusia. Považujem to za škandalózne,“ doplnil Šimečka. Jeho stranícky kolega Ján Hargaš poukázal na to, že okrem diskusie chceli na výbore presadiť aj dve uznesenia.

„Prvé uznesenie bolo o tom, že výbor by vyjadril znepokojenie nad medializovanými informáciám ohľadom týchto haciend a o potenciálnom zneužívaní eurofondov. Taktiež sme chceli v tomto uznesení vyzvať pána ministra, aby zverejnil kompletnú dokumentáciu k týmto projektom, ktoré boli podporené z výzvy v roku 2015,“ priblížil opozičný poslanec. Druhým uznesením chceli presadiť poslanecký prieskum na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorá tieto eurofondy rozdeľuje. „Keby náhodou pán minister hovoril, že to nemôže zverejniť, tak na toto máme inštitút poslaneckého prieskumu, aby sme sa my ako zástupcovia verejnosti mohli v mene verejnosti pýtať priamo na PPA,“ doplnil Hargaš s tým, že táto iniciatíva bola koalíciou zmarená.

Šimečka avizoval, že opozícia sa bude na tieto podozrenia naďalej pýtať a využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. „My sa toho budeme držať aj naďalej, budeme sa pýtať aj na európskej úrovni, kde vieme, že už sa tým zaoberajú európske orgány, ale aj tu v Národnej rade a neprestaneme s tými otázkami,“ konštatoval. PPA kontrolovala všetky projekty z výzvy na podporu agroturistiky z roku 2015, uviedol ešte v stredu (7. 5.) šéf agrorezortu. „Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva kontrolu už nejaký čas na všetkých projektoch v tejto výzve. Samozrejme, pokiaľ niekto nedodržuje podmienky, ktoré sú v danej výzve, tak platobná agentúra bude vo veci konať a bude dávať nejaké sankcie alebo bude odstupovať od zmlúv,“ vyhlásil Takáč.