Vranka: Veľké technológie poháňa aj energia z jadra (blog)

Tomáš Vranka, analytik XTB

Veľké technologické firmy stavajú na jadrovú energiu na poháňanie svojich dátových centier a podporu svojich projektov umelej inteligencie.

Rýchly pokrok umelej inteligencie vedie veľké technologické spoločnosti k prijatiu nového typu energie – jadrovej energie. Spoločnosti ako Google, Amazon a Microsoft už tento krok urobili a v posledných mesiacoch podpísali dohody s rôznymi jadrovými elektrárňami o využívaní tohto typu technológie na napájanie svojich dátových centier, kľúčových infraštruktúr pre správny vývoj projektov AI.

Medzinárodná energetická agentúra (EIA) v tomto scenári upozorňuje, že rozvoj jadrovej energetiky by mohol v budúcom roku raketovo narásť. Vyplýva to z jej najnovšej správy Electricity Mid-Year Update*, ktorá naznačuje, že v roku 2025 dosiahne výroba jadrovej energie svoje historické maximum v celosvetovom meradle. Konkrétne EIA odhaduje, že výroba jadrovej energie sa v roku 2024 zvýši o 1,6 % a v roku 2025 o 3,5 %, čím prekoná maximum zaznamenané v roku 2021.

Nárast výroby vo Francúzsku, ktoré reaktivuje mnohé zo svojich reaktorov po tom, čo sa v rokoch 2021 a 2022 začala ich údržba, reštart reaktorov v Japonsku a otvorenie nových reaktorov v krajinách ako Čína, Kórea, India, prípadne Európa patria medzi niektoré faktory, na ktoré EIA poukazuje pri vysvetľovaní rastu, na ktorý budú mať obrovský vplyv aj dátové centrá, ako zdôrazňuje sama agentúra.

Jadrová energia v srdci Európy

Pre pochopenie nového príchodu jadrovej energie je potrebné vrátiť sa do roku 2022, konkrétne ku kľúčovej udalosti: vojne na Ukrajine. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou priamo ovplyvnila ekonomiku a energetický trh v Európe. Ruské obmedzovanie dodávok do Európy a sankcie uvalené Európskou úniou na Kremeľ spôsobili prudký nárast cien plynu a zvýšenie cien elektriny na historické maximá, čo poukázalo nielen na závislosť starého kontinentu od ruského plynu, ale aj na vysoké náklady na spoliehanie sa na iné zdroje.

Scenár, v ktorom ceny plynu dosiahli viac ako 300 eur a ceny elektriny viac ako 350 eur za megawatt, viedol mnohé krajiny k hľadaniu alternatív na uspokojenie dopytu po energii a kládol dôraz na konkrétny zdroj energie – jadrovú energiu, ktorá sa stala predmetom diskusie po poklese popularity, ktorý spustila nehoda vo Fukušime v Japonsku v roku 2011.

Zoči-voči problémom s dodávkami vyplývajúcimi z rusko-ukrajinského konfliktu sa mnohé krajiny rozhodli znovu otvoriť svoje reaktory a predĺžiť životnosť svojich existujúcich reaktorov, čím oddialili ich zatvorenie, aby uvoľnili tlak na obyvateľstvo. Táto situácia rozdelila Európsku úniu na dve skupiny – na tých, ktorí podporujú tento zdroj energie, a na tých, ktorí obhajujú jeho zastavenie. Do prvej skupiny na čele s Francúzskom patria regióny ako Švédsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko a Fínsko, ktoré budujú nové závody na zvýšenie produkcie. Do druhej skupiny patrí Španielsko, ktoré plánuje ukončiť jadrovú odstávku v roku 2035, a Nemecko, ktoré v roku 2023 uzamklo svoje posledné tri elektrárne. Európsky parlament medzičasom zaradil tento druh energie spolu s energiou získanou z plynu do svojej „zelenej taxonómie“, čím ich prirovnal k obnoviteľným zdrojom energie. Rozhodnutie sa však nezaobišlo bez diskusie.

Dátové centrá podporujú jadrovú energiu

Kontroverzné oživenie jadrovej energie v posledných mesiacoch narazilo na nečakaného spojenca – veľké technologické spoločnosti. Po vzniku ChatGPT v roku 2022 množstvo spoločností v celosvetovom meradle zdvojnásobuje svoje úsilie pri vývoji vlastných projektov umelej inteligencie, technológie s potenciálom transformovať mnohé sektory a odvetvia. V skutočnosti by podľa štúdie MMF mohla táto technológia ovplyvniť 40 % pracovných miest v celosvetovom meradle a až 60 % vo vyspelých ekonomikách. Okrem toho do roku 2030 by táto technológia mohla podľa IDC generovať 3,5 % celosvetového HDP.

Rastúca popularita umelej inteligencie a množstvo príležitostí, ktoré vyplývajú z jej používania a prijatia, podnietila technologické spoločnosti do veľkých pretekov o vedenie tohto nového trhu. A v týchto pretekoch jadrová energia prevzala nečakanú úlohu.

Jej nová úloha sa rodí z kľúčového prvku pre vývoj projektov súvisiacich s umelou inteligenciou – dátové centrá, základné infraštruktúry v digitálnom veku, ktoré uchovávajú IT infraštruktúru spoločností a sú kľúčové pre ukladanie a analýzu veľkých objemov údajov, ktoré AI potrebuje rozvíjať. Tieto zariadenia sa vyznačujú vysokou spotrebou energie. EIA v skutočnosti uvádza, že predstavujú približne 1 % celosvetovej spotreby elektriny, čo je číslo, ktoré by sa podľa Goldman Sachs mohlo do konca desaťročia zvýšiť na 2 alebo 3 %. Navyše sa odhaduje, že dopyt umelej inteligencie spotrebuje až desaťkrát viac energie ako štandardné vyhľadávanie Google, čo zvyšuje potrebu dodávky energie. Nárast energetickej náročnosti dátových centier bude motivovaný záväzkom k umelej inteligencii, ktorá bude podľa Goldman Sachs predstavovať do roku 2028 19 % dopytu po energii pre tieto infraštruktúry vzhľadom na vysokú spotrebu energie, ktorú si tieto projekty vyžadujú. A v reakcii na tento nárast dopytu sa technologické spoločnosti rozhodli obrátiť na jadrovú energiu vzhľadom na jej schopnosť vyrábať energiu, jej nízke emisie uhlíka a jej konzistentnosť.

Big Tech chce pre svoje dátové centrá jadrovú energiu

V posledných mesiacoch vyšlo najavo, že rôzne technologické spoločnosti sa rozhodli využívať jadrovú energiu na napájanie svojich dátových centier. Veľké technologické spoločnosti od Microsoftu po Amazon alebo Google stavajú na túto alternatívu, aby mohli zásobovať svoje dátové centrá v stratégii, ktorá sa snaží splniť dva účely – na jednej strane napájať tieto infraštruktúry, ktoré fungujú vo dne aj v noci, na druhej strane, aby splnili environmentálne kritériá a znížili svoje emisie.

V prípade Microsoftu spoločnosť koncom roka 2023 oznámila zmluvu o nákupe energie so startupom Helion Energy, ktorý jej bude od roku 2028 poskytovať elektrinu. Táto elektrina sa bude získavať prostredníctvom jadrovej fúzie, novej techniky, ktorá neprodukuje rádioaktívny odpad a ktorá ešte nebola zavedená do praxe, hoci Microsoft aj Helion Energy veria v jej vývoj. Nedávno technologický gigant navyše podpísal dohodu s Constellation Energy, najväčším prevádzkovateľom jadrových reaktorov v USA. Prostredníctvom tejto dohody Microsoft prevezme kontrolu nad závodom Three Mile Island v Pensylvánii, do ktorého reaktivácie Constellation Energy investuje 1,6 miliardy dolárov. Tento bude slúžiť na napájanie dátového centra spoločnosti.

V prípade Amazonu spoločnosť minulý týždeň oznámila, že prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Amazon Web Services investuje 500 miliónov dolárov do X-Energy na vývoj novej generácie malých modulárnych reaktorov (známych ako SMR) na napájanie svojich dátových centier jadrovou energiou. Tieto SMR, ktoré ponúkajú až 300 megawattov v porovnaní s 1 000-jadrovými elektrárňami, sa vyznačujú tým, že sú oveľa menšie ako tradičné reaktory. Takže ich možno inštalovať „bližšie“ ku koncovému užívateľovi, čím sa znížia straty pri prenose a zlepší sa spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou. Aby spoločnosť Amazon dokončila svoju investíciu, uzavrela dohodu s Energy Northwest, konzorciom verejných spoločností, o výstavbe ďalších štyroch reaktorov. Okrem toho podpísala dohodu o spolupráci s Dominion Energy s cieľom posúdiť potenciál rozvoja ďalších SMR vo Virgínii (Spojené štáty americké). Už predtým Amazon tiež oznámil, že kúpil dátové centrum s jadrovým pohonom od Talen Energy. Kúpna zmluva bola vyčíslená na 650 miliónov dolárov.

Google medzitým oznámil kúpnu zmluvu so spoločnosťou Kairos Energy, v rámci ktorej spoločnosť vyvinie šesť až sedem nových malých modulárnych reaktorov na dodávku jadrovej energie do dátových centier a kancelárií elektronického giganta. Očakáva sa, že prvý reaktor bude k dispozícii v roku 2030.

Čo sa deje v Španielsku?

Zatiaľ čo veľké technologické spoločnosti zvyšujú investície do jadrovej energie na napájanie svojich dátových centier, Španielsko začalo s plánmi na odstavenie jadrových zariadení. Konkrétne vlani v júni vláda začala práce na demontáži jadrovej elektrárne Almaraz, ktorá funguje v obci Cáceres od roku 1983. K zatvoreniu jej prvého reaktora dôjde v roku 2027, druhého v roku 2028. Cieľom vlády je, aby sa do roku 2035 zatvorilo sedem závodov, ktoré v Španielsku v súčasnosti fungujú.

Napriek nepriaznivému scenáru pre jadrovú energetiku je v súčasnosti Španielsko, čo sa týka dátových centier, v zaujímavej pozícii. Krajina, v ktorej sa odhaduje stovka dátových centier, je svedkom toho, ako viaceré spoločnosti stavajú na posilnenie svojich zariadení. To je prípad Microsoftu, ktorý začiatkom roka oznámil, že do roku 2025 investuje 1,95 miliardy eur do vybudovania „cloudového“ regiónu dátových centier v Madride a kampusu dátového centra v Aragone. Neskôr spoločnosť oznámila, že otvorí ďalšie centrum v Aragone, čím sa počet jej centier v tomto regióne zvýši na tri (na konci roka 2023 už spoločnosť oznámila, že postaví ďalšie dve).

Amazon zase oznámil, že prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Amazon Web Services investuje 15,7 miliardy dolárov do zlepšenia svojich dátových centier v Aragone a vybudovania „meganeta“. A Meta plánuje postaviť dátové centrum v Talavera de la Reina, do ktorého investuje 750 miliónov eur. Investície týchto technologických gigantov zdôrazňujú potenciál Španielska stať sa strategickým centrom pre rozvoj tohto sektora v južnej Európe. Pri pohľade na rok 2026 Španielsko DC, španielska asociácia dátových centier, odhaduje, že sektor národných dátových centier by mohol získať celkovú investíciu osem miliárd eur. V tomto scenári národné spoločnosti ako Solaria, Iberdrola alebo ACS prejavili záujem o tento typ infraštruktúry, čo dokazuje záujem, ktorý tento typ infraštruktúry generuje v globálnom aj individuálnom meradle. Budú centrá v Španielsku schopné pokračovať v rýchlom raste bez závislosti od jadrovej energie? Čas ukáže.

Ako investovať do jadrovej energie?

Rastúca popularita jadrovej energetiky viedla niekoľko spoločností v sektore k tomu, že zaznamenali pozitívne pohyby svojich akcií. V prípade amerických spoločností Oklo (OKLO.US) a NuScale (SMR.US), ktorých akcie vzrástli o 99 % a 37 % po tom, ako ich rivali dosiahli dohody o financovaní. Cameco (CCJ.US), Oklo, NuScale, Constellation (CEG.US) a BWX Technologies (BWXT.US) sa počas týždňa obchodovali na historických maximách. Nákup akcií týchto spoločností môže byť spôsob, ako investovať do jadrovej energie. Pre tých, ktorí uprednostňujú znižovanie rizík, je tu však aj možnosť investovania cez ETF, ako je fond Uranium and Nuclear Technology (NUKL.DE). Medzi hlavné pozície tohto fondu patria spoločnosti v sektore ako Cameco (15 %), BMX Technologies (9 %) alebo Uranium Energy (6 %).

* Zdroj: IEA50, report Electricity Mid-Year Update, júl 2024: Electricity Mid-Year Update – July 2024 – Analysis – IEA

