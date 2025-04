Vranka: Svetové trhy ako na hojdačke, dôvodom je Donald Trump (komentár)

KOMENTÁR Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Tomáš Vranka, analytik XTB

Zhruba pred týždňom (2. apríla 2025) oznámil americký prezident Donald Trump nové clá voči takmer celému svetu. Odvtedy prichádzali takmer denne správy, ktoré obchodnú vojnu len ďalej eskalovali, na čo trhy reagovali dramatickými poklesmi. Až prišla v stredu večer, po týždni od oznámenia recipročných importných ciel, z Bieleho domu správa naznačujúca, že Trump sa tlaku trhov podvolil a platnosť týchto ciel (s výnimkou Číny) oddialil o 90 dní.

Hneď po oznámení ciel ekonómov zaujal spôsob výpočtu colných sadzieb, ktorý bol prinajlepšom veľmi zvláštny. Pre svetovú ekonomiku však bolo zrejme najdôležitejšie to, že vysoké dodatočné clá vo výške 20 %, respektíve 34 % USA uvalili aj na EÚ a Čínu. Hneď na druhý deň Čína oznámila odvetné dodatočné clá v rovnakej výške plus ďalšie obmedzenia napríklad v oblasti exportu prvkov vzácnych zemín.

V praxi to znamenalo, že sa obchodné vzťahy medzi troma najväčšími ekonomickými celkami, ktoré tvoria viac ako polovicu svetového HDP, výrazne narušili. Takéto kroky, samozrejme, vyvolali obavy o hospodársky rast sveta aj vzhľadom na to, že EÚ a Čína buď avizovali, alebo už realizovali colné odvetné protiopatrenia.

Niektoré odhady hovorili o tom, že export Číny do USA môže klesnúť až o polovicu, WTO varovala pred 80-percentným poklesom a skresaním HDP Číny o 2,4 percentuálneho bodu. Je tiež zjavné, že v niektorých oblastiach môže importné clo Američanom výrazne navýšiť ceny produktov. Zrejme najčastejšie sa spomínali smartfóny iPhone, ktoré sa vyrábajú v Číne a ktorých cenu by clá mohli navýšiť aj o 300 USD za kus. Problémom by veľké clá mohli byť napríklad aj pre Nike, ktorý vyrába zhruba polovicu svojich tenisiek vo Vietname, na ktorý USA tiež uvalili vysoké clá.

Takéto skokové zvýšenie cien by mohlo spôsobiť útlm spotreby Američanov, ktorá tvorí asi dve tretiny ich HDP. Trhy toto dianie vystrašilo a akciový index S&P 500 v priebehu minulotýždňového štvrtka a piatka oslabil o viac ako 10 %. To sa stalo len piatykrát v histórii.

Ani cez víkend neprišli žiadne pozitívne správy, práve naopak. Viacero ľudí z Trumpovho okolia sa vyjadrilo, že clá budú platiť a že aj keď chce veľké množstvo krajín vyjednávať, nebude to jednoduché, lebo „tieto krajiny dlhé roky zarábali na USA“. Trhy tak zostali silno rozkolísané.

Trhy padali

Výrazným poklesom reagovala aj ropa, ktorá sa dostala na najnižšie hodnoty od roku 2021, keďže sa svet obával recesie, v ktorej by bol dopyt po rope nižší. Poklesom paradoxne reagovalo aj zlato, ktoré ale posledné dni pred prepadmi výrazne rástlo. Do mínusu sa dostali aj priemyselné komodity ako meď či striebro. Obrovské pohyby zaznamenali aj výnosy z amerických 10-ročných dlhopisov. Ešte koncom minulého mesiaca boli na úrovni 4,4 %, zhruba týždeň dozadu boli ale už len na 3,9 % a za posledný týždeň vzrástli späť na 4,4 %.

Včera večer (9. apríla) ale prišla správa, že Trumpova administratíva pozastavuje recipročné clá na 90 dní, respektíve znižuje clá takmer všetkým krajinám na 10 %. Výnimkou je Čína, ktorej Trump clo zvýšil zo 104 % na 125 %. Tá totiž podľa neho neprejavila dostatok rešpektu svojimi odvetnými opatreniami.

Takýto signál bol pre trhy pozitívom aj napriek tomu, že vzťahy s Čínou sa zrejme k lepšiemu nezmenili. Investori zrejme vyhodnotili, že Donald Trump je ochotný rokovať a že vysoké clá, ktoré vstúpili do platnosti len včera, boli možno len vyjednávacia taktika.

Pauza priniesla eufóriu

Následkom toho prišla na trh vlna eufórie a akciové indexy začali výrazne rásť. S&P 500 pridal za včerajšok 9,5 %, prevažne technologický Nasdaq dokonca 12,6 %. Nemecký DAX rástol tak-tiež o približne 10 %. Mierny rast zaznamenali aj čínske indexy, rástla aj ropa či meď. Pre americké akcie išlo o najlepší deň od roku 2008 a americký trh pridal za včerajšok ku svojej hodnote zhruba 4,3 bilióna USD.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen povedala, že víta Trumpovo rozhodnutie a že EÚ je otvorená obchodným rokovaniam. (EÚ len včera oznámila postupne zavádzané od-vetné opatrenia na 25-percentné clá na oceľ a hliník, ktoré už predtým Trump uvalil na dovozy týchto komodít). Viackrát sa v posledných dňoch hovorilo o bezcolnej únii medzi USA a EÚ. V praxi však tento stav pred clami takmer existoval: priemerné vážené clo zo strany EÚ na americké tovary bolo podľa WTO len vo výške 2,7 % napriek tomu, že Trumpova administratíva hovorila o clách a iných bariérach až vo výške 39 %. Úplne zrušenie ciel by však, samozrejme, obchod ešte zintenzívnilo a cestu by si našli aj tovary, na ktoré boli uvalené vyššie clá.

Situácia sa vyvíja každou hodinou a je teda možné, že sa aj dnes dočkáme nových informácií. K 9:00 hodine nášho času to ale vyzerá tak, že USA sú pripravené s väčšinou sveta o clách rokovať.

