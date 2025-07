Vranka: Slabý dolár pripravuje slovenských investorov o zisky. Ako reagovať? (komentár)

KOMENTÁR Foto: gettyimages.com/claffra

Tomáš Vranka

analytik XTB

Americké indexy sú na historických maximách, no pohľad slovenských investorov na ich portfóliá, v ktorých majú americké aktíva, to neodrzkadľuje. Môže za to výrazné oslabovanie dolára. Dlhodobých investorov by to však nemalo znepokojovať.

Kto sa v posledných dňoch začítal do správ o amerických indexoch a ich nových maximách a zároveň sa pozrel na svoj investičný účet, na ktorom nakupuje americké akcie, ETF či iné aktíva, mohol zaregistrovať podstatný rozdiel v zhodnotení. Dôvodom je pohyb americkej meny voči iným menám, aj voči euru.

Ako na hojdačke: Americké akcie sa vrátili nahor, dolár nie

Americké akciové trhy majú za sebou tento rok poriadne výkyvy. Začiatkom tohto roka dosiahli nové maximá podporené sľubmi Donalda Trumpa o deregulácii či znižovaní daní. Krátko po jeho nástupe do úradu však americký prezident rozpútal obchodnú vojnu prakticky s celým svetom, čo malo za následok výrazné a veľmi rýchle oslabovanie amerických akcií. Najznámejší index S&P 500 v dôsledku toho v apríli oslabil z predchádzajúcich maxím o takmer 20 percent.

Zaujímavosťou bolo aj to, že zvyčajne počas rastúcej neistoty vo svete posilňuje americký dolár, čo prepady pre investorov s eurami či českými korunami zmenšuje. Tentokrát to bolo presne naopak, dolár sa od januára tohto roku začal výrazne oslabovať a straty v eurách či korunách sa ešte prehĺbili a dosahovali okolo 25 percent.

Zaznamenali ste nárast amerických akciových indexov? Áno Nie Odoslať odpoveď

Dôvodov oslabenia dolára je hneď niekoľko a väčšina z nich súvisí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a s politikou USA. Ten totiž začiatkom roka rozpútal obchodnú vojnu, čo prinieslo obavy o to, akým spôsobom sa bude vyvíjať ekonomika v USA a spomínal sa tiež aspoň krátkodobý rast inflácie. Okolo ciel bolo v krátkom čase viacero zmien, čo pre mnoho investorov oslabilo pozíciu amerického dolára ako bezpečného prístavu a dôveryhodného aktíva a preto sa veľké množstvo peňazí presúvalo z dolára do iných bezpečných aktív, akými sú napríklad japonský jen či zlato. Doláru nepomáha ani nedávno schválený návrh zákona o výdavkoch, ktorý ešte viac zhorší americké zadlženie a môže priniesť ďalšiu infláciou. No a dôveryhodnosti dolára nepridáva ani konflikt medzi Donaldom Trumpom a šéfom Fedu Jerome Powellom.

Vplyv slabnúceho dolára

Akcioví investori sa od apríla vrátili k optimizmu a americké akcie postupne začali rásť. Koncom minulého mesiaca sa dostali na nové historické maximá. Cítia to však iba tí, ktorí investujú v dolároch. Americký dolár totiž voči euru aj českej korune pokračoval vo výraznom oslabovaní a od začiatku roka už stratil už viac ako 15 percent.

V praxi to teda znamená, že zisky v eurách či korunách rastú investorom oveľa pomalšie, ako v investorom v dolároch. Z obrázku dole je zjavné, že od začiatku tohto roka je americký index S&P 500 v pluse o 6,59 percenta, zatiaľ čo v eurách je v mínuse 6,43 percenta a v korunách dokonca v mínuse 8,4 percenta. Investičné portfóliá Slovákov či Čechov si teda na maximá budú musieť ešte chvíľku počkať.

Zdroj: Bloomberg Terminál

Ako to je možné? Zoberme si hypotetickú situáciu nákupu akcií za 10 000 eur pri kurze EUR/USD 1. Investor teda nakúpi americké akcie za 10 000 dolárov. Hodnota akcií vzrastie o päť percent na 10 500 USD, čo predstavuje 5-percentný dolárovy zisk. Zároveň ale hodnota EUR/USD stúpne o 15 % (dolár o 15 % oslabí) a slovenský investor sa rozhodne svoje akcie predať. Ich hodnota je síce v dolároch 10 500, avšak po prepočítaní na eurá je eurová hodnota kvôli oslabujúcemu doláru len 9 130,43 eura. V praxi teda investor dosiahol stratu zhruba 9 percent z dôvodu zmeny kurzu.

Pre dlhodobých investorov žiadny dôvod na zmenu stratégie

Čo takýto vývoj americkej meny pre euro-investora znamená? Pri dlhodobom investičnom horizonte by to nemalo znamenať nič. Výmenné kurzy dlhodobo oscilujú, niekedy teda pomôžu, niekedy uškodia, avšak akciové trhy rastú dlhodobo oveľa rýchlejšie, ako sa menia výmenné kurzy.

Výhodou súčasnej situácie je aj to, že slabý dolár dáva možnosť nakúpiť za menej eur či korún viac amerických akcií. Ak použijeme predchádzajúci príklad, pri ktorom chce európsky investor kúpiť americké akcie za 10 000 eur, v súčasnosti môže kúpiť pri kurze 1,15 akcie za 11 500 USD. Ak by bol kurz 1, tak by sme ich mohol kúpiť len za 10 000 USD.

Zjednodušene povedané, slabý dolár síce znižuje hodnotu portfólia, avšak zvýhodňuje nové nákupy amerických akcií, ktorých za rovnakú eurovú sumu môžeme nakúpiť viac.

Zdroj: JP Morgan

Pri dlhodobom investovaní by však mal investor dodržiavať svoju stratégiu pravidelných nákupov bez ohľadu na to, čo sa na trhu deje a kde sa nachádza kurz. Rôzne historické štatistiky totiž ukazujú, že časovať správne vstup do trhu je pre väčšinu investorov dlhodobo nereálne a takéto pokusy znižujú celkový výnos.

Rovnako tak by mali investori pokračovať v pravidelných nákupoch aj keď sú trhy na maximách. Dáta od americkej banky JP Morgan (graf hore) totiž ukazujú, že v takýchto prípadoch sú výnosy v nasledujúcich obdobiach ešte o niečo vyššie, ako počas iných období. Pri dlhodobej a pravidelnej investičnej stratégii by mal byť kurz či aktuálny stav na akciovom trhu nepodstatný.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]