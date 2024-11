Vranka: Pomôže Donald Trump stať sa Tesle najväčšou spoločnosťou na svete? (komentár)

KOMENTÁR Elon Musk hovorí pred republikánskym kandidátom na prezidenta, bývalým prezidentom Donaldom Trumpom, na predvolebnom zhromaždení v Madison Square Garden v nedeľu 27. októbra 2024 v New Yorku. Foto: SITA/AP

Tomáš Vranka, analytik XTB

Jedným z víťazov minulého týždňa sú Elon Musk a jeho elektroautomobilka Tesla. Akcie tejto firmy totiž za minulý týždeň vzrástli o približne 30 % a hlavným dôvodom bolo zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA.

Čo má ale spoločné Trump, Musk a Tesla? Republikánski kandidáti, medzi ktorých patrí aj Donald Trump, nebývajú všeobecne pozitívni pre obnoviteľné zdroje, čistú energetiku či elektromobily, keďže sú skôr zástancami klasických fosílnych palív a automobilov so spaľovacími motormi. Niektorí republikánski politici sa v minulosti tiež vyjadrili, že sa im nepáčia napríklad ani dotácie na nákup elektrických vozidiel, ktoré vláda v USA poskytuje kupujúcim. V tomto prípade je však situácia mierne odlišná. Elon Musk totiž posledné mesiace veľmi výrazne podporoval Donalda Trumpa v online svete, ale aj v tom fyzickom, napríklad formou finančného príspevku na kampaň vo výške viac ako 130 miliónov USD. Okrem toho Musk rozdával milióny USD aj v takzvaných swing states, ktoré boli pre výhru Trumpa kľúčové.

Donald Trump je pre akciový trh všeobecne lepším kandidátom, keďže Kamala Harris v rámci kampane hovorila o zvyšovaní daní pre firmy. Donald Trump je ale odporcom zvyšovania daní a dokonca hovoril o ich možnom znížení. Okrem toho je jeho politika viac prorastová, aj keď zrejme za cenu vyšších deficitov a zdlžovania. Z jeho výhry ale bude vysoko pravdepodobne ťažiť aj samotná Tesla. Po zvolení Donalda Trumpa sa totiž očakáva, že Elonovi Muskovu bude chcieť podporu počas kampane oplatiť a práve preto reagovali akcie Tesly takýmto výrazným rastom.

Stane sa Tesla najväčšou spoločnosťou na svete? Áno Nie Odoslať odpoveď

V súvislosti s Donaldom Trumpom sa spomína vyššia miera deregulácie, z ktorej by mohla ťažiť napríklad aj Tesla vo forme voľnejších pravidiel pri schvaľovaní autonómnych systémov svojich áut. Trump tiež hovorí o tvrdých clách, na ktoré by mohli doplatiť najmä čínski výrobcovia konkurenčných elektrických vozidiel. V rámci prezidentskej kampane sa tiež spomínala možnosť, že by sa Elon Musk zapojil aj priamo do Trumpovej administratívy na pozícii nejakého odborníka pre efektivitu a zníženie plytvania.

O tomto úrade sa začalo hovoriť ako o Department of Government Efficiency so skratkou DOGE, ktorá odkazuje na kryptomenu Dogecoin, ktorú Musk v minulosti svojimi vyjadreniami ťahal výrazne nahor. V praxi je ale zrejme takáto oficiálna úloha v administratíve nepravdepodobná, naznačuje to ale vysokú dôveru medzi Trumpom a Muskom. Okrem toho by tiež Elon Musk mohol získať lepšie podmienky pre spoluprácu svojej spoločnosti SpaceX s vládou, v rámci ktorej už spolupracujú v oblasti vesmíru. To by opäť mohlo samotnému CEO priniesť určité výhody, ktoré by vedel pretaviť aj do svojich iných spoločností.

Zdroj: Bloomberg Terminal

Všetky tieto dôvody ženú cenu akcií Tesly nahor. Elon Musk je momentálne aj vďaka poslednému rastu akcií najbohatším človekom na svete s majetkom približne 314 miliárd USD, od začiatku roka mu majetok vzrástol o 85 miliárd USD a trhová kapitalizácia Tesly po zhruba dvoch rokoch vzrástla opäť na úroveň 1 bilióna USD (viď. obrázok), čo z Tesly robí momentálne deviatu najväčšiu spoločnosť na svete.

Elon Musk už pred niekoľkými rokmi povedal, že Tesla bude jedného dňa väčšia ako Apple a Saudi Aramco dokopy (toho času dve najväčšie spoločnosti na svete), k čomu má síce ešte dlhú cestu (Apple má hodnotu 3,4 bilióna USD a Aramco 1,8 bilióna USD, spolu teda asi päť násobok hodnoty Tesly). Avšak práve zvolenie Donalda Trumpa môže firme reálne pomôcť ešte výraznejšie vzrásť na hodnote.