Vranka: Donald Trump posiela akcie na najnižšie úrovne za pol roka (komentár)

Prezident USA Donald Trump kráča po schodoch Air Force One.

Tomáš Vranka, analytik XTB

Americké akciové indexy zažívajú v poslednom mesiaci relatívne prudké postupné výpredaje. V rovnakom trende pokračujú aj začiatkom tohto týždňa.

Za pondelok 10. marca 2025 totiž akciový index S&P 500 odpisuje viac ako 2 % a technologický Nasdaq dokonca viac ako 3 %. Od začiatku roka je prvý menovaný index od svojich historických maxím nižšie o takmer 10 % a druhý menovaný index dokonca nižšie už o viac ako 13 %. Niektoré individuálne akcie sú na tom však ešte oveľa horšie.

Americká elektroautomobilka Tesla, ktorá bola vďaka blízkosti svojho CEO Elona Muska k Donaldovi Trumpovi považovaná za jedného z hlavných príjemcov eufórie na trhoch, klesá od svojich cenových maxím už dokonca o viac ako 50 % a nachádza sa aktuálne ešte o zhruba 10 % nižšie, ako bola pred americkými voľbami.

Indexy sa ako také teda nachádzajú na najnižších hodnotách za posledného pol roka. Ide o vcelku paradoxnú situáciu, keďže pokles trhov má na svedomí najmä americký prezident Donald Trump, ktorý bol pred voľbami považovaný za lepšieho kandidáta pre akciové trhy ako jeho súperka Kamala Harris. Od Trumpa si totiž investori sľubovali veľkú podporu domácej ekonomiky, vysoké výdavky, dereguláciu niektorých odvetví a zníženie, respektíve aspoň nezvyšovanie daní na kompenzáciu rastúcich deficitov USA.

Je to ale práve Donald Trump, ktorý stojí za výpredajmi. Ten sa totiž krátko po nástupe do úradu začal vyhrážať viacerým krajinám a ekonomickým celkom clami. Mnohé štáty začali hovoriť o odvetných clách a iných opatreniach. Clá sú v princípe bariérou medzinárodného obchodu, ktoré zhoršujú ekonomické vzťahy a pôsobia proinflačne. Clá totiž zvyknú predražovať spotrebu domácim obyvateľom, keďže sú výrobky zo zahraničia jednoducho drahšie, ako by boli bez ciel.

Odhady sa síce rôznia, avšak väčšina analytikov či inštitúcií odhaduje, že clá môžu na rast americkej ekonomiky negatívne dopadať až do výšky niekoľkých percentuálnych bodov, ktoré odoberú z rastu za tento rok. Okrem toho, bude musieť centrálna banka pravdepodobne z dôvodu vyššej inflácie dlhšie držať úrokové sadzby vyššie, čo je pre ekonomiku a akciové trhy ďalší negatívny faktor.

Cez víkend Donald Trump v jednom z rozhovorov avizoval, že nedokáže vylúčiť, že sa USA dostanú do recesie, aj kvôli clám, a práve táto informácia vystrašila v pondelok investorov. Akciové trhy sa totiž nachádzajú stále relatívne vysoko a môžeme povedať, že akcie sú z hľadiska ocenenia, s výnimkou krátkeho obdobia počas Covidu, najdrahšie od prasknutia dotcom bubliny. Pri takomto vysokom ocenení akcií zvyknú trhy reagovať na negatívne informácie prudkými pohybmi, ktoré sa tentokrát prejavujú už relatívne výrazne práve na akciových trhoch.

Korekcia takmer 10 % je teda z tohto pohľadu už relatívne výrazná a prudká, avšak ak sa pozrieme na históriu indexu S&P 500 za posledných takmer 100 rokov, tak zistíme, že korekcia o 10 % prichádza na trh v priemere viac ako raz za rok. Z tohto pohľadu teda nejde o nič nečakané či extrémne, ide o relatívne často sa vyskytujúcu situáciu, ktorá sa nejako výrazne neodlišuje od historického štandardu. Pravdou ale ostáva, že napriek očakávaniam a sľubom, sa Donald Trump v prvých mesiacoch svojej funkcie javí pre akciové trhy ako negatívny kandidát.

