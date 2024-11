Vranka: Bude najbohatší muž sveta aj najmocnejší? Takto Elon Musk ovplyvňuje biznisy amerických firiem (komentár)

KOMENTÁR Zobraziť galériu (8) Zvolený prezident Donald Trump prichádza, aby v utorok 19. novembra 2024 s Elonom Muskom sledoval, ako megaraketa Starship spoločnosti SpaceX štartuje na skúšobný let zo Starbase v Boca Chica v Texase. Foto: SITA/AP

Tomáš Vranka, analytik XTB

Najbohatší človek na svete Elon Musk bol počas americkej prezidentskej kampane jedným z najhlasnejších podporovateľov Donalda Trumpa, ktorý nakoniec s prehľadom americké voľby vyhral.

Donald Trump sa mu bude pravdepodobne chcieť zavďačiť napríklad dereguláciou legislatívy v oblasti autonómnych vozidiel, avšak vyzerá to tak, že Elon Musk bude v rámci Trumpovej administratívy aj predsedom novovzniknutého úradu pre efektivitu. Musk spolu s Trumpom tvrdia, že americké úrady a štát ako taký fungujú neefektívne, a že je v rámci neho priestor pre veľké škrty. To stavia Muska do pozície, v rámci ktorej potenciálne môže priamo či nepriamo ovplyvňovať podnikanie mnohých spoločností v USA.

O tom sa v posledných dňoch presvedčila aj najväčšia zbrojárska spoločnosť na svete Lockheed Martin, ktorá stojí za mnohými zbraňami, ktoré poznáme z vojny na Ukrajine. Okrem nich ale Lockheed vyrába aj stíhačku F-35, ktorá tvorí alebo bude tvoriť značnú časť letectva mnohých krajín EÚ vrátane Česka. Program F-35 je najdrahším obranným projektom histórie, ktorý za niekoľko dekád dosiahne kumulatívne odhadované náklady takmer dva bilióny dolárov.

Pred pár dňami ale prišla agentúra Bloomberg s informáciami zo správy Pentagonu, ktorá tvrdí, že stíhačky F-35 sú oproti očakávaniam poruchovejšie a drahšie na prevádzku, a že v niektorých oblastiach nespĺňajú požadované parametre. Elon Musk následne na svojom účte na sociálnej sieti X zdieľal viacero tweetov, fotiek a videií, ku ktorým priamo napísal, že podľa neho sú budúcnosťou vojny drony, a že niektorí hlupáci stále stavajú stíhačky ovládané ľuďmi ako napríklad F-35. Elon Musk v rámci ďalších tweetov dodal, že dizajn stíhačky bol od začiatku zlý, že je to veľmi drahé zariadenie na predĺženie dostrelu rakiet, že si so stíhačkami dokáže poradiť protivzdušná obrana a stíhačky iba zabíjajú pilotov. Takéto vyjadrenia Elona Muska nie sú nové a podobne sa vyjadril už aj napríklad v roku 2020.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Prečo je teda táto situácia zaujímavá? Akcie Lockheed Martin včera reagovali poklesom o približne 4 %. Na jednej strane tento pokles po raste z predchádzajúcich rokov nie je až taký veľký a čiastočne vychádza aj zo samotnej zverejnenej správy, avšak na reakcii môže byť vidieť práve aj dopad vyjadrení Elona Muska. Pokiaľ by sa Musk totiž naozaj zapojil do Trumpovej administratívy a dostal by v nej úlohu, v rámci ktorej by mal nájsť oblasti vhodné na šetrenie, mohla by byť obrana jednou z nich. Tento sektor zrejme všade vo svete nefunguje úplne optimálne, veľa zákaziek je postavených na takzvanom cost plus modeli a tým, že je veľa projektov utajovaných, nie sú transparentné a neexistuje ani veľký konkurenčný trh. Armádne zákazky sú teda veľakrát neefektívne a drahé. Trh sa zrejme začal báť toho, že Muskove kroky by mohli mať reálny dopad na podnikanie firmy.

Prípad Lockheedu ale môže byť celkovo veľmi zaujímavým precedensom. Elon Musk totiž v minulosti viackrát ukázal, že nemá problém verejne zaútočiť na riaditeľov firiem či samotné spoločnosti, keď sa mu niečo nepáči. O tom sa presvedčil napríklad zakladateľ Microsoftu Bill Gates či riaditeľ Applu Tim Cook. Doteraz ale podobné vyjadrenia síce priťahovali pozornosť, na biznisy firiem ako také však bezprostredný vplyv nemali. To sa však s prípadným príchodom Muska do Trumpovej administratívy môže zmeniť, viem si pokojne predstaviť, že pokiaľ sa Elonovi Muskovi nebude niečo páčiť a začne o tom tweetovať, tak pokiaľ pôjde o verejne obchodovanú firmu, jej akcie môže byť pod tlakom. Myslím si, že veľké spoločnosti, najmä tie ktoré nejakým spôsobom spolupracujú so štátom, si budú dávať veľký pozor na to, aby Elona Muska z tohto dôvodu nenaštvali.

