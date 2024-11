Vranka: Amerika bude mať nového ministra financií, ktorý pracoval pre Sorosa. Čo od neho čakať? (komentár)

KOMENTÁR George Soros. Foto: SITA/AP

Tomáš Vranka, analytik XTB

Cez víkend sme sa dozvedeli, kto bude novým americkým ministrom financií Trumpovej administratívy. Dovolím si tvrdiť, že ide po prezidentovi o možno druhého najdôležitejšieho človeka, keďže bude mať veľký dopad na smerovanie amerických, a tým pádom aj celosvetových financií a finančných trhov. Týmto mužom bude Scott Bessent, skúsený makroekonóm s 40-ročnými skúsenosťami, ktorý bol pred tým podporovateľom demokratickej strany.

Bessent pracoval v minulosti vo viacerých hedžových fondoch, napríklad aj vo fonde Georga Sorosa, kde sa neskôr stal riaditeľom, ale následne aj vo svojom vlastnom. Bessent sa pri investovaní zameriaval na investovanie na základe makra a na analýzu geopolitiky. Počas svojej kariéry často špekuloval proti menám či úrokovým sadzbám a jedným z jeho obchodov bola stávka na pád libry z dôvodu slabosti trhu s nehnuteľnosťami. Dlhodobé teoretické, ale najmä praktické skúsenosti, Bessentovi dávajú dobrú východiskovú pozíciu na to, aby riadil americké ministerstvo financií.

Čo ale znamená nástup tohto človeka do úradu v praxi pre USA a pre svet? Bessentov pohľad na ekonomiku je asi neprekvapujúco podobný pohľadu Donalda Trumpa. Vo svojom prvom rozhovore Bessent povedal, že jeho prioritou bude zníženie daní, ktoré avizoval Trump, napríklad zrušenie dane z prepitného, sociálnych dávok či príplatkov za nadčasy. Okrem toho sa chce zamerať aj na znižovanie vládnych výdavkov, ktoré chce Trumpova administratíva realizovať aj cez novovytvorený úrad, ktorý povedie Elon Musk.

Ďalšími prioritami má byť udržanie dolára ako svetovej rezervnej meny, aj keď v praxi absolútne nič nenaznačuje, že by bola pozícia dolára ohrozená, deregulácia legislatívneho prostredia a taktiež aj uzákonenie ciel. V rámci zahranično-obchodnej politiky hovorí, že zvýšenie ciel môže zvýšiť aj národnú bezpečnosť najmä tým, že sa USA viac odstrihnú od Číny. Na strane druhej hovorí o odstránení ciel z krajín, ktoré uskutočňujú štrukturálne reformy a sú partnermi v oblasti bezpečnosti s tým, že sú ochotné zaujať rovnaký recipročný prístup k clám.

Považujete nomináciu Scotta Bessenta za dobrú voľbu pre nového šéfa rezortu financií v USA? Áno Nie Odoslať odpoveď

Z toho by v konečnom dôsledku mohli ťažiť napríklad aj európske štáty. Všetko sú to však zatiaľ plány a uvidíme, aká bude realita. Hovorí sa tiež o rušení mnohých výnimiek a dotácií, napríklad aj o rušení dotácií na nákup elektrických vozidiel. Bessent ale všeobecne zmierňuje Trumpove vyjadrenia napríklad v oblasti zníženie daní na 15 % alebo v oblasti obrovských ciel. Tvrdí totiž, že v praxi bude potrebné realizovať asi menšie a postupné kroky, aby mali trhy čas sa prispôsobiť a že tvrdé vyjadrenia v oblasti ciel boli skôr hrozbami na zlepšenie vyjednávacej pozície. Ako konzervatívnejšiu voľbu spomedzi dvoch hlavných kandidátov na tento post ho označil na sociálnej sieti X aj Elon Musk.

Ide teda o veci, ktoré sme počuli už v rámci Trumpovej predvolebnej kampane. Donald Trump si podľa všetkého Bessenta vybrať najmä preto, lebo si o ňom myslí, že bude jeho sľuby realizovať v čo najvyššej miere. Bessent je kritikom rastúceho vládneho dlhu, ktorý chce znižovať napríklad aj tak, že podporí rast ekonomiky, vďaka ktorej budú vyššie daňové príjmy, ale aj dlh v pomere k HDP nižší. Bessent sa tiež vo svojej politike chce inšpirovať bývalým premiérom Japonska, Shinzom Abem, ktorý pred 15 rokmi začal oživovať miestu ekonomiku pomocou takzvaných troch šípov. Sú nimi zníženie deficitu na 3 %, rast ekonomiky o 3 % ročne a navýšenie produkcie ropy o 3 milióny barelov denne. Samozrejme treba dodať, že ide zatiaľ iba o plány a tie veľakrát narážajú na realitu a odpor rôznych skupín.

Celkovo by ale tento prístup mohol byť na prvý pohľad pozitívny, dnešný svet je preregulovaný, úloha štátu v ekonomikách rastie a postupne sa zvyšuje aj daňové zaťaženie. Ak by sa novému ministrovi financií USA podarilo dobre nakopnúť americkú ekonomiku, z jej rastu by mohol profitovať celý svet a relatívne pozitívne pre nás vyznieva aj avizovaný prístup k clám a spoločnému obchodu. Na realitu si ale budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Avizované zmeny pôsobia čiastočne protichodne. Bude totiž v realite zrejme komplikované znižovať dane, konsolidovať a obmedzovať výdavky a zároveň nakopnúť rast. Každopádne pôjde zrejme o zmenu oproti prvému Trumpovmu obdobiu, počas ktorého jeho minister financií Trumpa veľakrát miernil a snažil sa hasiť jeho vyjadrenia. V tomto prípade to vyzerá na prvý pohľad tak, že nový minister financií zastáva všetky Trumpove sľuby, aj keď možno v miernejšej forme, v ktorej by z nich nakoniec mohla ťažiť aj Európa.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]