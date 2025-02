Vranka: Ako by mohli nedeľné voľby ovplyvniť nemecký index DAX a akcie spoločnosti Rheinmetall? (blog)

BLOG Návštevníci kráčajú okolo nemeckej vlajky v kupole Spolkového snemu (Bundestagu) v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Tomáš Vranka, analytik XTB

V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Nemecku, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 23. februára 2025, sa prirodzene vynára otázka, ako bude reagovať nemecký index DAX po jeho nedávnom náraste.

Je ťažké identifikovať dôvod tohtoročného rastu indexu, ktorý v súčasnosti od začiatku roka predstavuje viac ako 13 %. Je to naozaj spôsobené nádejami na vytvorenie vlády priaznivej pre podnikateľov? Alebo sú to naopak špekulácie, že takáto podnikateľom naklonená vláda sa nesformuje, skôr naopak, a teda že hospodársky pokles najväčšej európskej ekonomiky sa zrýchli a v dôsledku toho bude musieť Európska centrálna banka (ECB) otvoriť menové stavidlá?

Proti tejto druhej úvahe určite hovorí skutočnosť, že by sa musela prejaviť aj na trhu úrokových sadzieb v podobe výrazne klesajúcich úrokov, napríklad na nemeckých štátnych dlhopisoch. No výnosy nemeckých štátnych dlhopisov jednoducho neklesali, kým sa DAX tlačil nahor.

Nech už je dôvod nedávnych ziskov akýkoľvek, v súčasnosti je oveľa naliehavejšia otázka, ako bude situácia pokračovať po nedeli. Skúsme použiť aktuálne výsledky predvolebných prieskumov a prijať hypotézu, že federálne voľby by dopadli práve takto:

Aktuálne prieskumy verejnej mienky pre spolkové voľby ukazujú, že voľby pravdepodobne vyhrá CDU/CSU, ktorá sa bude pravdepodobne pohybovať medzi 28 – 30 %, nasledovať bude AfD s 20 – 24 %, SPD môže mať zhruba 15 % a Zelení 12 – 13 %. FDP, Ľavica aj BSW sa pravdepodobne môžu obávať o svoje šance dostať sa do Bundestagu a podľa nášho odhadu nebudú zohrávať úlohu pri zostavovaní vlády.

DAX má historicky tendenciu reagovať pozitívne na víťazstvo konzervatívcov, čo by bol prípad volebného úspechu CDU/CSU, keďže tieto strany sa často zasadzujú za stabilné hospodárske podmienky. Vláda pod vedením CDU/CSU by mohla prísť s daňovými úľavami, menšou byrokraciou a investíciami do infraštruktúry a technológií, čo by mohlo byť pre trh z dlhodobého hľadiska pozitívne.

Podľa nášho názoru však proti počiatočnej býčej reakcii hovoria dva aspekty:

1. DAX už v predvolebnom období prudko vzrástol, čo zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobého povolebného poklesu cien.

2. Silné výsledky AfD, ktoré by umožnili CDU vytvoriť vládnu väčšinu len so SPD a Zelenými, by vyvolali politickú neistotu a v kombinácii so silnými ziskami DAXu z nedávnej minulosti by podporovali vyberanie ziskov. Kandidát na kancelára CDU Friedrich Merz kategoricky vylúčil koalíciu s AfD.

Pokiaľ ide o jednotlivé akcie, pozornosť sa pravdepodobne sústredí na strojárenskú spoločnosť Rheinmetall (ticker: RHM.DE), ktorá v poslednom čase tiež prudko vzrástla, keďže výdavky na obranu by mohli pod vládou CDU/CSU naďalej rásť.

Otázka, ktorá sa v tejto súvislosti vynára, však znie: odkiaľ by sa na to vzali peniaze? Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na bezpečnostnej konferencii v Mníchove dokonca nadhodila možnosť vyššieho zadlženia členských štátov EÚ, ale na zrušenie dlhovej brzdy zakotvenej v nemeckej ústave by bola potrebná dvojtretinová väčšina.

To by pri silnej AfD a FDP, ktorá by sa mohla dostať do Bundestagu, nebolo možné. (Samozrejme, dalo by sa argumentovať, že AfD by v skutočnosti chcela 5 % HDP ako ročnú investíciu do zbrojenia, no to sa nezdá reálne, pretože by to znamenalo absurdne vysoký podiel spolkového rozpočtu, a AfD by nechcela na to potrebné prostriedky získať rozšírením dlhového stropu, ale oveľa viac škrtaním výdavkov v iných oblastiach spolkového rozpočtu.)

V dôsledku toho by mohlo dôjsť k prudkému poklesu cien akcií spoločnosti Rheinmetall.

Zaujímavou akciou pre investorov by mohla byť aj spoločnosť Siemens (ticker: SIE): pôsobí v rôznych odvetviach vrátane infraštruktúry a priemyselnej automatizácie. Vláda, ktorá sa zameriava na investície do infraštruktúry, by mohla byť pre Siemens prínosom. Ťaží aj z medzinárodných projektov a stabilná vláda by mohla uľahčiť medzinárodné podnikanie.

Zhrnutie

V súčasnosti je veľmi ťažké načrtnúť reakciu indexu DAX, ale aj jednotlivých akcií na nadchádzajúce spolkové voľby. Veľa bude pravdepodobne závisieť od výsledkov AfD a prípadne aj od toho, či sa do Bundestagu dostane FDP.

Na základe nedávneho výrazného rastu indexu sa prikláňame spočiatku k prudkému poklesu, hoci trvácnosť takéhoto poklesu môže byť trochu otázna. Dosahy politiky na akciové trhy sú totiž vo všeobecnosti známe tým, že zvyknú rýchlo vyprchať.

