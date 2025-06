Vo veku 92 rokov zomrel známy miliardár: Jeho produkty používali ľudia na celom svete!

Foto: TASR/AP

Svet krásy prišiel o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Leonard A. Lauder, predseda predstavenstva spoločnosti The Estée Lauder Companies a najstarší syn zakladateľky značky Estée Lauder, zomrel v sobotu 14. júna 2025 vo veku 92 rokov. Ako uviedla rodina aj samotná spoločnosť, skonal pokojne, obklopený najbližšími.

O úmrtí známeho miliardára informovala CNN s odkazom na verejné oznámenie spoločnosti. „Po celý svoj život môj otec neúnavne pracoval na budovaní a pretváraní kozmetického priemyslu. Stál za mnohými inováciami, trendmi a osvedčenými postupmi, ktoré sú dnes v tomto odvetví štandardom,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení William P. Lauder, jeho syn a súčasný predseda predstavenstva spoločnosti.

Leonard Lauder bol nielen výnimočný podnikateľ, ale aj filantrop, zberateľ umenia a vizionár, ktorý pomohol pretvoriť malé rodinné podnikanie na globálne impérium v oblasti prestížnej kozmetiky. Jeho život bol symbolom inovácie, ľudskosti a podnikateľskej intuície.

Od predaja vzoriek k miliardovej značke

Leonard Lauder sa narodil v roku 1933 v New Yorku do židovskej rodiny a už ako chlapec sprevádzal svoju matku na obchodných cestách po kozmetických salónoch. Pomáhal jej baliť púdre a čistiace oleje, a tak sa začal jeho celoživotný vzťah k značke, ktorá niesla meno jeho matky.

Po službe v americkom námorníctve študoval na Columbia Business School a do rodinnej firmy oficiálne nastúpil v roku 1958 ako 25-ročný. Vtedy mala spoločnosť len niekoľko zamestnancov a obrat pod jeden milión dolárov. Pod jeho vedením sa Estée Lauder Companies rozrástla na globálne impérium so značkami ako Clinique, MAC Cosmetics, La Mer, The Ordinary či Bobbi Brown.

Používate kozmetické produkty spoločnosti Estée Lauder Companies? Áno Nie Odoslať odpoveď

V roku 1995 úspešne uviedol spoločnosť na burzu. Dnes má trhovú hodnotu vyše 24 miliárd dolárov a Leonard Lauder sa podľa Bloomberg Billionaire Index stal miliardárom s osobným majetkom 15,6 miliardy dolárov.

Láskavý filantrop s vášňou pre umenie a výskum

Leonard Lauder bol známy aj ako majster medziľudských vzťahov. Často posielal osobné, ručne písané odkazy, ktorými nadväzoval dôveru, presne v duchu filozofie svojej matky – budovať vzťahy a robiť ľudí výnimočnými.

Aj v rozhovoroch zdôrazňoval, že na začiatku ich firma vôbec neinzerovala. Zákazníkom radšej rozdávali vzorky produktov, aby sa sami presvedčili o ich kvalite. Tvrdil, že keď zákazníčka dostane dostatočne veľkú vzorku a produkt sa jej zapáči, vráti sa znovu a znovu.

Foto: businesswire.com

Lauder sa preslávil aj vytvorením tzv. indexu rúžov (lipstick index) – teórie, že počas ekonomických kríz ženy častejšie nakupujú cenovo dostupné produkty ako rúže, čo vysvetľovalo nárast predaja kozmetiky v čase, keď ostatné odvetvia stagnovali.

Leonard Lauder však nezanechal stopu len v biznise. V roku 2013 daroval Metropolitnému múzeu umenia v New Yorku 78-kusovú zbierku kubistického umenia, čo sa stalo najväčším darom v histórii múzea. Vzniklo aj výskumné centrum moderného umenia podporujúce študentov, výstavy a prednášky. Spoluzaložil tiež Nadáciu pre výskum Alzheimerovej choroby a dlhé roky podporoval nadácie pre výskum rakoviny prsníka.

Na otázku, ako by si prial byť zapamätaný, Leonard Lauder v roku 2020 jednoducho odpovedal: „Počúval… a bol láskavý.“ Zanechal po sebe manželku Judy Glickman Lauderovú a dvoch synov Williama a Garyho. Jeho dedičstvo však ďaleko presahuje rodinu či firmu – ovplyvnil celé generácie ľudí, od zákazníkov až po umelcov, vedcov a zamestnancov.