Vo vedúcich funkciách pracuje na Slovensku 75 % mužov: U žien je to len 25 percent

Foto: unsplash,com/Hunters Race

Na Slovensku pracuje vo vedúcej funkcii 75 % mužov, pričom u žien je to len 25 %. Najmenšie vedúce zastúpenie majú ženy v strojárstve, a to celkovo deväť percent, a v IT oblasti, kde je to 11 %. Naopak, vyšší, 27-percentný podiel žien vo vedúcom postavení je vo sfére ľudských zdrojov (HR) a v oblasti právnych služieb, kde je to celkovo 22 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Datacruit Diversity, ktorý zverejnila IT spoločnosť Seyfor.

„Medzi ženami zastávajúcimi vedúce funkcie pôsobí takmer 37 % v tejto funkcii dlhšie ako päť rokov a viac ako 55 % v nich pôsobí viac ako desať rokov. Muži vo vedúcich funkciách sa taktiež vyznačujú bohatou skúsenosťou, a to v 58 % prípadov s desiatimi a viac rokmi praxe. Ženy aj muži vo vedúcich funkciách sú väčšinou absolventmi odborov ekonomika a obchodná administratíva. U mužov tento profil dopĺňa aj vzdelanie technického charakteru,“ uviedla spoločnosť.

V oblasti marketingu a reklamy zastávajú muži 82 % vedúcich funkcií, pričom ženy tvoria 18 % podiel. Rovnako aj sféra bankovníctva, účtovníctva a financií hrá v prospech mužov, keďže túto pozíciu zastávajú až v 80 % prípadov. V rovnomernom zastúpení žien a mužov najviac zaostáva IT sektor. Vo funkcii generálneho riaditeľa (CEO) pôsobí na Slovensku 84 % mužov a len 16 % žien. V oboch prípadoch ide pritom o ľudí, ktorí majú v danom odbore desať a viac rokov skúseností. Najčastejšie sú to osoby s ekonomickým a obchodným vzdelaním.

„Z našej tohtoročnej štúdie je vidieť, že aj cez zjavné kompetencie a kvalifikácie žien existujú stále bariéry, ktoré ženám bránia v tom, aby boli obsadzované do najvyšších funkcií. Svoju úlohu zohráva aj fakt, že do najvyšších výkonných funkcií vo firmách nie sú dosadzovaní noví lídri príliš často – takmer 32 % mužov a cez 25 % žien si drží svoje CEO pozície už viac ako desať rokov a 20 % mužov si drží túto pozíciu od piatich do desiatich rokov. V prípade žien ide o viac ako 21 %,“ zhodnotil generálny riaditeľ spoločnosti Datacruit Zdeněk Bajer.

Na úrovni C-level manažérov sú ženy so 49 % líderkami vo vedúcich funkciách spojených s ľudskými zdrojmi. Dôvodom takého vysokého podielu žien je, že táto oblasť si vyžaduje silné komunikačné zručnosti, empatiu či schopnosť budovať pracovné vzťahy a tiež je vnímaná viac ako podporná, než strategická funkcia.