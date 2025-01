Vládna konsolidácia zasadí ekonomike tvrdú ranu. Analytici však našli aj dobrú správu!

Ilustračné foto. Foto: TASR

Dopady vládou prijatého konsolidačného balíčka slovenská ekonomika tvrdo pocíti. A to hlavne v roku 2026. Neskôr sa však prejavia aj pozitíva ozdravovania verejných financií. Ako upozorňuje analytička rozpočtovej rady, napriek dočasným stratám na ekonomickom raste, je konsolidácia v dlhodobom horizonte prospešnejšia pre ekonomiku než scenár bez akejkoľvek konsolidácie.

Na to, aký bude vplyv prijatých konsolidačných opatrení na rast ekonomiky v porovnaní so scenárom bez ich prijatia, sa pozrela v komentári analytička Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Zuzana Múčka.

Zo zverejnenej analýzy vyplýva, že konsolidačný balíček najviac zasiahne ekonomiku až rok po jeho implementácii, teda v roku 2026, kedy prinesie spomalenie rastu ekonomiky o 0,65 percentuálneho bodu. „Bude to vďaka jeho štruktúre, postavenej prevažne na príjmovej strane, najmä navyšovaní firemných daní vrátane transakčnej dane, ktoré znižujú investičnú aktivitu, konkurencieschopnosť a atraktivitu krajiny a dlhodobo oslabujú trh práce,“ upozorňuje analytička RRZ.

Považujete vládny balíček na ozdravenie verejných financií za správne zostavený? Áno Nie Odoslať odpoveď

Napriek dočasným stratám na ekonomickom raste, ktoré by pri inej štruktúre balíčka mohli byť menšie, je však aj takto vyskladaný konsolidačný balíček v dlhodobom horizonte podľa analytičky prospešnejší pre ekonomiku než scenár bez akejkoľvek konsolidácie.

Budeme si požičiavať výhodnejšie

Od roku 2028 už v porovnaní so scenárom bez konsolidácie bude vplyv prijatej konsolidácie na ekonomiku pozitívny. Vďaka konsolidácii dosiahneme trvalo nižšie úročenie verejného dlhu, čo sa prenesie aj do nižších nákladov na súkromné investície a prispeje k vyššiemu ekonomickému rastu. „Tým sa tiež spomalí dlhový pomer krajiny v porovnaní s tým, čo by sme očakávali bez konsolidácie,“ dodáva Zuzana Múčka.

Prínos trvalo nižšej rizikovej prirážky tak bude postupne prekonávať aj straty v dôsledku zvýšených firemných daní, ktoré ekonomickú aktivitu brzdia. Tento výsledok je daný najmä aktuálnym veľmi zlým stavom verejných financií, kvôli čomu pozitívne efekty z ozdravenia prevýšia negatívny vplyv opatrení na ekonomiku.

Analytička rozpočtovej rady zároveň pripomína, že štruktúra konsolidačných opatrení priamo vplýva na to, aký veľký je negatívny dopad na ekonomiku a životnú úroveň obyvateľstva v strednom a dlhšom horizonte. „Je preto dôležité, aby výber ďalších konsolidačné opatrenia pre roky 2026 a 2027 zohľadňoval vo väčšej miere dopady na ekonomiku v strednom a dlhšom horizonte,“ uvádza vo svojom komentári.