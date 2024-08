Vládna koalícia má na stole 30 opatrení: Deficit má klesnúť pod 5 %

Na snímke zľava vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníèka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Foto: TASR/Martin Baumann

Deficit verejných financií by mal budúci rok klesnúť pod 5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo si vyžaduje opatrenia za viac ako 1,5 miliardy eur. Vládna koalícia má v súčasnosti na stole približne 30 opatrení, z ktorých po dohode vyberie tie, ktoré sa zrealizujú. V Sobotných dialógoch STVR to uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Koaličná rada o konsolidácii rokovala tento týždeň, zatiaľ bez konkrétneho výsledku. „Momentálne sme dali na stôl, čo všetko je možné urobiť, aby sme mohli skonsolidovať verejné financie a Slovensko neskrachovalo… Tie opatrenia budú razantné. Na druhej strane, Smer vždy tvrdil, že sa nemôžeme dotknúť sociálneho štandardu,“ zdôraznil Kaliňák.Konsolidačný balík bude preto kombináciou zmien v daniach, ale aj v iných oblastiach. Podpredseda vlády potvrdil, že sa hovorí o nejakej forme dane na finančné transakcie. Dôležité však budú podľa Kaliňáka napríklad aj opatrenia cielené na ceny potravín.

Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas v diskusii zdôraznil, že je potrebné hovoriť ľuďom pravdu o konsolidácii a nezavádzať ich. „Počkáme si na predstavenie konsolidačných opatrení. Mňa mrzí, že dodnes neboli predstavené. Ak by vláda konsolidácii venovala rovnakú energiu ako Trestnému zákonu, tak by sme boli s opatreniami niekde úplne inde,“ vyhlásil.Pre KDH je podľa neho kľúčové, aby prijímané opatrenia nebrzdili ekonomiku. „Desíme sa, ak by malo dôjsť k zvýšeniu dane z pridanej hodnoty (DPH), zvýšeniu zdanenia práce. Ľudia majú už dnes obrovské bremeno na pleciach,“ upozornil. Ekonomika by sa podľa neho mala naopak podporovať, čo potom prinesie aj vyššie príjmy štátu.

Je potrebné chrániť nízkopríjmové domácnosti

Pri konsolidácii je podľa Karasa potrebné sústrediť sa na lepší výber daní či adresnejšie poskytovanie sociálnej pomoci. V rámci nej je nevyhnutné chrániť nízkopríjmové domácnosti, nie však plošne „sypať“ peniaze. „Všetkým treba pravdivo hovoriť, že si musíme utiahnuť opasky, pretože potrebujeme niekde nájsť 2,5 miliardy eur,“ doplnil podpredseda KDH.