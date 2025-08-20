Vláda vymenovala Dušana Keketiho za zástupcu Slovenska v skupine Svetovej banky: Čo to pre krajinu znamená?

Jedným z dvoch zástupcov Slovenska v skupine Svetovej banky bude nový viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Dušan Keketi. Rozhodla o tom v stredu vláda.
V Rade guvernérov skupiny Svetovej banky zastupuje SR minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), jeho zástupcom má byť viceguvernér NBS. Ním sa v máji tohto roka stal bývalý minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.
„Z toho dôvodu sa v predloženom materiáli navrhuje vymenovať nového viceguvernéra Národnej banky Slovenska Dušana Keketiho do funkcie zástupcu guvernéra v skupine Svetovej banky za Slovenskú republiku,“ konštatovalo v predloženom materiáli Ministerstvo financií (MF) SR.
Skupina Svetovej banky je globálna skupina piatich inštitúcií s cieľom znižovať chudobu a zabezpečovať zdieľanú prosperitu v rozvojových krajinách. Do skupiny patria Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodné združenie pre rozvoj, Medzinárodná finančná korporácia, Mnohostranná agentúra pre investičné záruky a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov. Má 189 členských štátov, sídlo skupiny je vo Washingtone.