Vláda ukázala svoj plán na boj s vysokými cenami: Bude sa monitorovať a analyzovať!

Monitorovať, analyzovať, vyhodnocovať. Aj tak by sa dal zrejme zhrnúť vládny plán boja proti vysokým cenám na Slovensku na nasledujúce roky. Ministerstvo financií ho ukázalo v rámci novej koncepcie, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Zrejme najväčšou zmenou v boji proti vysokým cenám v slovenských obchodoch má byť zavedenie webového sídla s informáciami o vývoji cien. Vyplýva to z Koncepcie cenovej politiky na roky 2024 až 2027, ktorú ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Vláda sa chce podľa neho sústrediť predovšetkým na monitoring a analýzu cenového vývoja. Prípadné zmeny by mali prísť až na základe takto získaných informácií. Žiadne zásadné zmeny v cenovej politike štátu sa však neplánujú.

„Na aktívne ovplyvňovanie regulačnej funkcie trhu je žiaduce sústavné monitorovanie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých regulačných orgánov s cieľom identifikovať procesy a faktory, ktorými možno eliminovať prípadné zlyhanie trhu,“ uvádza sa v materiáli. Následne by mal byť podľa rezortu financií vytvorený priestor na prijímanie racionálnej legislatívy a opatrení, ktoré znižujú riziká porušovania hospodárskej súťaže. Aj keď zároveň uvádza, že v trhovej ekonomike sú „akékoľvek zásahy do tvorby cien mimoriadne nebezpečné s rizikom negatívnych dosahov na všetky subjekty na trhu.“

Zber analytických dát o vývoji cien potravín má pritom podľa ministerstva umožniť navrhovať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti a cenovej stability. Žiadne výraznejšie zmeny v cenovej politike štátu však nečakajte. „S prihliadnutím na vyššie uvedené poznatky, z hľadiska makroekonomického i mikroekonomického je aj naďalej vhodné pokračovať v nastúpenom trende, korešpondujúcom s pravidlami Európskej únie, a preto nie sú dôvody na zmenu cenovej politiky,“ píše sa v predloženej koncepcii.

Ministerstvo zároveň dodáva, že tento názor opiera aj o stanoviská oslovených subjektov, ktoré nesmerujú k zmene súčasného systému cenovej politiky Slovenskej republiky. „Preto je žiaduce, aby jednotlivé vecne príslušné rezorty, ako aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy v prvom rade problémy analyzovali a nadväzne predložili príslušné legislatívne návrhy na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do ich kompetencie,“ dodáva rezort financií.

Nový web a oddelenie na rezorte financií

Z noviniek, ktoré už vo verejnom priestore odzneli, sa v koncepcii uvádza plánované spustenie webového sídla, na ktorom by si mohli spotrebitelia porovnávať ceny základných potravín. Minister financií Ladislav Kamenický tento zámer spomínal ešte vo februári tohto roka. Inšpiráciu podľa neho našli u našich južných susedov v Maďarsku, kde podobný informačný systém funguje. Dokonca sa hovorilo o alternatíve, že by Slovensko systém od Maďarov odkúpilo.

Takto vyzerá maďarský štátny porovnávač cien, ktorým sa inšpirovalo aj slovenské ministerstvo financií. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke. Zdroj: arfigyelo.gvh.hu

Ministerstvo aktuálne tvrdí, že v súčasnosti prebieha legislatívny proces, v ktorom sa kreujú požiadavky na rozsah údajov tak, aby boli relevantné pre účely analýzy rezortu financií aj pre spotrebiteľa. „Spotrebitelia nájdu na tomto mieste najlacnejšie produkty, cenovú históriu a zmeny ceny zverejnené na webovom portáli. Platforma umožní zverejňovať, porovnávať a graficky zaznamenávať vývoj cien základných potravín u jednotlivých predajcov na regionálnej úrovni,“ píše ministerstvo.

V prvom kroku má ísť o porovnávanie vybraných základných druhov potravín, v budúcnosti pri nepriaznivých cenových výkyvoch môžu byť podľa rezortu financií zaradené aj ďalšie dôležité tovary. Zákonná povinnosť pre predajcov, ktorí budú musieť informácie zdieľať, má byť definovaná podľa výšky obratu. Zapojiť sa však podľa ministerstva budú môcť aj ostatní predajcovia, ktorí budú mať záujem využiť štátnu platformu na zverejnenie cien nimi predávaných tovarov. Ďalšie podrobnosti o plánovanom webe zatiaľ známe nie sú. Otázkou teda zostáva aj to, odkedy by mal fungovať.

Ministerstvo financií tiež hovorí o zriadení „cenového oddelenia“, ktoré sa má zamerať na „realizáciu legislatívneho rámca, zber dát, analyzovanie, monitoring a vyhodnocovanie cenového vývoja.“ Rovnako chce vytvárať legislatívny rámec na zverejňovanie cenových informácií o vybraných tovaroch, vykonávať cenové analýzy a na základe nich vydávať odporúčania vláde.

Koncepcia cenovej politiky uvádza tiež ciele pre ďalšie rezorty. Ministerstvo zdravotníctva by napríklad malo aktualizovať katalóg zdravotníckych výkonov, ministerstvo dopravy zase nastaviť reguláciu nájomného bývania, vyššie územné celky by sa mali pozrieť na reguláciu služieb autobusových staníc. Kompletný prehľad cieľov pre jednotlivé rezorty si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.