Vláda stabilizovala verejné financie: Zdedila ich podľa premiéra Fica najhoršie v EÚ

Predseda vlády Robert Fico (vľavo) a minister financií Ladislav Kamenický (vpravo). Foto: SITA

Súčasná vláda od svojho nástupu v roku 2023 zastabilizovala rozvrátené verejné financie, ktoré po predchádzajúcich vládach zdedila v najhoršom stave v celej Európskej únii (EÚ). Aj keď dosiahnuť vyrovnaný rozpočet je v súčasnej situácii nemožné, svojej nástupkyni ich chce odovzdať v „normálnom“ stave. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu po stretnutí s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obidvaja Smer-SD) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády.

Pripomenul, že kým kabinet pod vedením Smeru-SD odovzdával verejné financie nastupujúcej vláde v roku 2020 s deficitom na úrovni 1 miliarda eur, prevzal ich so schodkom 8,5 miliardy eur. Verejný dlh sa za ten čas zvýšil zo 45 na 70 miliárd eur, vyčíslil Fico s tým, že ak by jeho vláda pokračovala v tejto ceste, do roku 2027 by dlh vzrástol na 110 miliárd eur.

„Ale náš cieľ je jasný, odovzdať ďalšej vláde po ďalších parlamentných voľbách verejné financie v normálnom stave. Zabudnite teraz na vyrovnaný rozpočet, to je fikcia, to je nemožné. Ale tlačíme na výrazný pokles deficitu, tlačíme na stabilizovanie verejného dlhu, tlačíme na všetky čísla, aby naše financie boli v akom takom poriadku,“ zdôraznil premiér. Vláda je podľa neho na dobrej ceste, čo dokazuje aj výrazné zlepšenie dlhodobej udržateľnosti, ktorá je najlepšia od roku 2018, či potvrdenie ratingov SR zo strany medzinárodných agentúr.

Najsilnejšia vládna strana je podľa jej predsedu pri ďalšej konsolidácii pripravená výrazne šetriť aj na štáte. Súčasťou by mohlo byť napríklad výrazné zníženie počtu štátnych úradníkov, ale aj samospráv či počtu poslancov pri sprísnení podmienky na vstup strán do Národnej rady (NR) SR, vymenoval Fico. Pochybuje však, že s týmito zmenami budú súhlasiť ďalší koaliční aj opoziční politici, od ktorých očakáva reakcie na svoje návrhy.

Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR

„My vieme od štátu začať, ale potrebujeme na to reálny súhlas koaličných partnerov aj opozície. Všetci hovoria, začnite na štáte. Nech sa páči, poďme na to, 500 samosprávnych celkov pri plnom rešpektovaní titulárneho postavenia starostu a poslancov obecných zastupiteľstiev, tri vyššie územné celky, 100 poslancov Národnej rady, zvýšenie kvóra z 5 % na 7 % s tým, že by príspevok zo štátneho rozpočtu dostávali len tie strany, ktoré získajú 7 % a dostanú sa do NR SR,“ priblížil Fico.

Z ďalších opatrení, ktoré sa podarili ministerstvu financií v súčasnom volebnom období, premiér vyzdvihol úspešný predaj štátnych dlhopisov, vrátane projektu dlhopisov pre bežných občanov, plnenie nových fiškálnych pravidiel EÚ, či boj s daňovými únikmi. To všetko vláda podľa Fica robí pri dôraze na zachovanie sociálneho štandardu bežných ľudí, ale aj zlepšovaní podmienok zdaňovania príjmov pre živnostníkov a malé firmy.

Budova Ministerstva financií SR. Foto: TASR

Ministerstvo financií čaká podľa premiéra náročné obdobie pri príprave rozpočtu na ďalší rok. Očakáva náročné rokovania či už s koaličnými partnermi, ale aj predstaviteľmi samospráv. Na najbližšej schôdzi NR SR, ktorá začína budúci týždeň v utorok (27. 5.), sa ešte nebudú prijímať zákony, ktoré sa bezprostredne týkajú rozpočtu. Tie je však potrebné pripraviť a vo vláde schváliť do 20. augusta tak, aby boli zaradené na septembrovú schôdzu parlamentu, avizoval Fico.