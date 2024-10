Vláda schválila „zákon roka“: Toto všetko nás čaká a neminie! (prehľad zmien)

PREHĽAD ZMIEN Foto: freepik.com/freepik

„Zákon roka“, ako sa zvykne hovoriť rozpočtu, aj s gigantickým konsolidačným balíčkom po utorňajšom schválení vládou putuje už na rokovanie parlamentu. Okrem celkového rámca na budúcoročné financovanie celej verejnej správy rozpočet ponúka aj ucelený prehľad o všetkých dôležitých zmenách, ktoré Slovákov čakajú.

Minister financií Ladislav Kamenický po utorňajšom schválení rozpočtu na vláde pripustil v parlamente možné zmeny už iba pri odmeňovaní zdravotníkov či prípadnej energopomoci. Definitívu rozpočtu tak zrejme ešte dajú poslanci v Národnej rade SR. Výraznejšie zmeny však okrem spomínaných bodov zrejme čakať nemôžme. Kamenický totiž zdôraznil, že pre neho je cieľ znížiť deficit rozpočtu verejnej správy na 4,7 percenta HDP nemenný.

Vládou schválený rozpočet je tak už celkom jasnou správou, na čo sa máme budúci rok pripraviť. Čo sa teda všetko zmení? Za čo si priplatíme a na čo pôjde zo štátu menej peňazí? Všetko podstatné nájdete v veľkom našom prehľade, ktorý vychádza z vládou schváleného znenia rozpočtu verejnej správy.

Zvyšovanie príjmov rozpočtu

Zmena sadzieb daní z nehnuteľností podľa VZN od roku 2024

Koncom roka 2023 viaceré mestá a obce upravili sadzby dane z nehnuteľností s účinnosťou od roku 2024. Toto zvýšenie nebolo zapracované v rozpočte na rok 2024.

Zvýšenie sadzieb špecifických daní od 1.1.2024 podľa VZN

Koncom roka 2023 viaceré mestá a obce upravili sadzby niektorých špecifických daní s účinnosťou od roka 2024. Týka sa to najmä poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a dani za ubytovanie. Toto zvýšenie nebolo zapracované v rozpočte na rok 2024.

Zavedenie dane zo sladených nealkoholických nápojov

S účinnosťou od 1.1.2025 sa zavádza nová daň zo sladených nealkoholických nápojov, pričom zdaňovaný bude každý balený nápoj s pridaným cukrom, zložkou alebo akýmkoľvek iným sladidlom. Dani budú podliehať aj výrobky v tekutej, či tuhej koncentrovanej forme využiteľné na prípravu sladeného nápoja, ale aj energetické nápoje.

Ochutené nealkoholické nápoje budú podliehať sadzbe vo výške 0,15 eur/1 l nápoja, energetické nápoje sadzbe 0,30 eur/1 l nápoja. Samostatne sa vymedzujú sadzby pre tekuté koncentrované látky obsahujúce cukor alebo sladidlo, a to vo výške 1,05 eur/1 l nápoja a špecifickým je prístup pri koncentrovaných tuhých látkach. Ak sú dodávané v hmotnostnej jednotke a je možné ich pripraviť na konzumáciu podľa návodu na prípravu, sadzba je stanovená na 0,15 eur/1 l nápoja, ak návod absentuje, zdaňované budú sadzbou 4,30 eur/1 kg.

Zavedenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov na výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami (od 1.2.2025), zvýšenie od 1.2.2027

S účinnosťou od 1.2.2025 sa zavádza zdanenie výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami (e-cigarety, nikotínové vrecúška a žuvací tabak). Následne zvýšenie sadzieb bude od 1.2.2027 v súlade s daňovým kalendárom pre tabakové výrobky. Jednotlivé sadzby sú v tabuľke.

Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov (od 1.2.2026 a od 1.2.2028)

Taktiež je navrhnutý ďalší daňový kalendár pre tabakové výrobky na roky 2026 až 2028. Pôjde o dvojkrokové zvýšenie cien cigariet (od 1.2.2026 a od 1.2.2028) o 40 centov na krabičku a vzrastú aj sadzby z ostatných tabakových výrobkov.

Zavedenie DPH za odbery podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd

S účinnosťou od 9.3.2024 sa zavádza započítavanie DPH do poplatku za odber podzemných vôd a do poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Nariadenie zavádza povinnosť uplatňovania DPH v ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v prípade, ak DPH nie je započítaná, resp. uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd.

Reforma DPH (23/19/5 %)

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20 % na 23 % a na vybrané tovary a služby sa zavádzajú znížené sadzby vo výškach 19 % na potraviny (okrem vybraných základných potravín v sadzbe 5 %), dodanie elektriny, služby spojené s podávaním nápojov v reštauračných a stravovacích zariadeniach s výnimkou podávania alkoholických nápojov a 5 % na lieky, vybraný okruh zdravotníckych pomôcok, vybraný okruh základných potravín, edukačné publikácie, knihy, noviny, tlač, hudobniny, vstupné na športoviská a do fitnescentier, služby spojené s podávaním jedál v reštauračných a stravovacích zariadeniach, tovary a služby poskytované sociálnym podnikom a pre ubytovacie služby.

Zavedenie dane z finančných transakcií

Navrhuje sa zavedenie dane z finančných transakcií s účinnosťou od 1.1.2025 (vznik daňovej povinnosti od 1.4.2025). Finančné transakcie podliehajúce dani sú bankové prevody, výber z bankomatov, nákup cenných papierov, splátky úrokov z úverov, provízie, poplatky a platby kartou (paušálny poplatok). Parametre dane:

0,40 % sadzba dane pri bankových prevodoch s maximálnu daňou 40 eur za transakciu,

0,80 % sadzba dane pri výberoch z bankomatu bez limitu,

2 eurá ročný poplatok za transakcie kartou,

daň sa netýka fyzických osôb-nepodnikateľov.

Zvýšenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach pre mobilných operátorov

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa pre mobilných operátorov zvyšuje sadzba osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach zo 4,356 % na 18,908 % ročne na obdobie 15 rokov.

Zaradenie rafinérií medzi firmy platiace osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa medzi subjekty podliehajúce osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach zaraďujú aj rafinérie. Sadzba odvodu sa stanovuje na 30 % ročne.

Vyňatie úrokových výnosov zo štátnych dlhopisov zo základu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa základ osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach znižuje o úrokové výnosy zo štátnych dlhopisov.

DPPO - zníženie sadzby z 15 % na 10 % a navýšenie hranice pre jej uplatnenie z 60 tis. eur na 100 tis. eur

S účinnosťou od 1. januára platí pre právnické osoby so zdaniteľnými príjmami do 100 tis. eur sadzba dane z príjmov 10 %.

DPPO - nová sadzba vo výške 24 % pre firmy so zdaniteľným príjmom nad 5 mil. eur

S účinnosťou od 1. januára 2025 platí pre právnické osoby so zdaniteľnými príjmami nad 5 mil. eur sadzba dane z príjmov 24 %.

SZČO - zvýšenie hranice zdaniteľných príjmov pre uplatnenie zníženej 15 % sadzby DPFO z 60 tis. eur na 100 tis. eur

Zvyšuje sa horný strop uplatnenia 15 % sadzby dane z 60 na 100 tis. eur.

Oslobodenie nepeňažného príjmu z použitia motorového vozidla s alternatívnym pohonom aj na súkromné účely z 1 % na 0,5 %

Znižuje sa daňové zaťaženie zamestnancov pri nepeňažnom príjme z použitia motorového vozidla s alternatívnym pohonom aj na súkromné účely z 1 % na 0,5 % s účinnosťou od 1.1.2025.

Zníženie dane z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá na úroveň minimálnych sadzieb a navýšenie dane pre osobné vozidlá

Zavádza sa minimálna EÚ sadzba na kamióny a návesy. Ruší sa variabilný poplatok na základe prípustnej hmotnosti a veku pre prípojné vozidlá a nahrádza sa jednou sadzbou pre každú kategóriu. Sadzby pre menšie nákladné vozidlá a autobusy sa zjednodušujú a zjednocujú. Zmenou prechádzajú aj vekové koeficienty (zo schémy bonus/malus sa prechádza na malus schému).

Zvýšenie mýtnych poplatkov

Táto zmena súvisí so zmenou dane z motorových vozidiel. Uplatňuje sa princíp menej zdaniť vlastníctvo nákladných áut a viac zdaniť využívanie ciest. Opatrenie začne platiť od 1.7.2025. Mýtny poplatok za emisie CO2 sa zvyšuje o 19 %, poplatok za infraštruktúru o 21 %.

Zvýšenie cien diaľničných známok (ročná z 60 eur na 90 eur)

Zmena začne platiť od 1.1.2025. Okrem zmeny ročnej známky sa upravuje cena mesačnej a desaťdňovej známky tak, aby bola v súlade s EÚ smernicou (z 17 na 17,10 a z 12 na 10,80 eur). Cena jednodňovej známky sa zvyšuje z 5,40 na 8,10 eur.

Zníženie zrážkovej dane z dividend z 10 % na 7 %

S účinnosťou od 1.1.2025 sa znižuje sadzba dane z dividend zo 10 % na 7 %. Znížená sadzba dane sa týka dividend vyplatených zo ziskov za roky 2025 a neskôr. Dividendy vyplatené zo ziskov spred roka 2023 budú zdaňované 7 % sadzbou dane, dividendy zo ziskov za rok 2024 sa zdania 10 % sadzbou dane a dividendy zo ziskov z roky 2025 a neskôr sa zdania 7 % sadzbou dane.

Zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre platenie sociálnych odvodov zo 7- násobku na 11-násobok priemernej mzdy

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ pri platení sociálnych odvodov zo 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov (zodpovedá približne hrubej mesačnej mzde 10 010 eur v roku 2025) na 11-násobok (zodpovedá hrubej mesačnej mzde 15 730 eur v roku 2025). Opatrenie zvyšuje daňovo-odvodové zaťaženie práce pri vysokopríjmových povolaniach s odhadom počtu okolo 16 tis. daňovníkov, ktorých sa opatrenie priamo dotkne.

Kompletný prehľad opatrení zameraných na zvyšovanie príjmov rozpočtu aj s dopadmi na budúcoročný rozpočet nájdete v tabuľke nižšie.

Opatrenia na znižovanie výdavkov

Reforma daňového bonusu na deti

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa mesačné sumy daňového bonusu stanovujú na 100 eur na dieťa vo veku 0 až 14 rokov a 50 eur na dieťa vo veku 15 až 17 rokov 18. Pre deti, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, je daňový bonus zrušený. Vďaka zvýšeniu percentuálneho limitu čiastkového základu dane o 9 p. b. sa zvyšuje suma daňového bonusu pre daňovníkov s nižšími príjmami.

Adresnosť zároveň zvyšuje aj zavedenie krátenia sumy daňového bonusu pre daňovníkov, ktorých čiastkový základ dane presiahne hranicu 1,5-násobku priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Zmeny v daňovom bonuse sa neprejavia na akruálnych príjmoch, ale majú vplyv na akruálne výdavky a hotovostné príjmy.

Nahradenie rodičovského dôchodku daňovou asignáciou rodičom

S účinnosťou od 1. januára 2025 dochádza k vyňatiu výdavkov na rodičovský dôchodok z výdavkov poistenia Sociálnej poisťovne a tiež spomedzi výdavkov na výsluhové zabezpečenie ozbrojených zložiek. Od rovnakého času sa rodičovský dôchodok nahrádza rozšírenou možnosťou asignovať 2 % každému rodičovi na dôchodku. Toto rozšírenie asignácie časti zaplatenej dane bude nezávislé od súčasného rámca asignácie 2 %/3 % neziskovému sektoru, t. j. asignácie rodičom a tretiemu sektoru sa navzájom nepodmieňujú.

Daňovník tak bude môcť asignovať nad rámec súčasnej asignácie 2 %/3 % dodatočné 2 % pre jedného a 2 % pre druhého rodiča; dohromady maximálne 6 % (resp. 7 % ak daňovník asignuje 3 % tretiemu sektoru). Asignácia rodičom za zdaňovacie obdobie 2025 sa pošle v priebehu roku 2026.

Zmena prerozdelenia podielových daní

Od 1. januára 2025 sa upravuje poukazovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov samospráv. Podiel obcí sa mení zo 70,0 % na 55,1 % a podiel vyšších územných celkov z 30,0 % na 29,5 %. Výraznejšia zmena pri obciach súvisí s presunom kompetencií pri materských školách, ktoré už nebudú originálnou kompetenciou samospráv, ale budú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.