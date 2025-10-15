Vláda schválila plán na zníženie deficitu: Kľúčové opatrenia a nový cieľ do roku 2028

Vláda naďalej plánuje pokles schodku verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2028 a vystúpenie z procedúry nadmerného deficitu. Takýto vývoj by zastabilizoval aktuálne rastúci verejný dlh na úrovni okolo 64 % HDP. Stratégia si vyžiada ďalšie opatrenia v objeme 1,5 % HDP v roku 2027. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2026, ktorý v stredu schválila vláda.
Dokument analytickým spôsobom prezentuje fiškálny vývoj v aktuálnom roku a ďalší vývoj v rokoch 2026 až 2028. Po schválení vládou sa následne predkladá Európskej komisii (EK).
„Bez konsolidácie by schodok verejných financií v budúcom roku ďalej rástol a dlh by pokračoval v raste. Rozpočtovým cieľom preto ostáva zníženie deficitu z tohtoročnej úrovne 5 % na 4,1 % HDP. Cieľ vlády zároveň plne rešpektuje aj záväznú trajektóriu rastu čistých výdavkov danú európskymi pravidlami. Výdavky verejnej správy, po zohľadnení príjmových opatrení vlády, porastú v budúcom roku tempom 0,9 %,“ vyčíslil rezort financií.
Konsolidačnými opatreniami na budúci rok vláda reaguje aj na požiadavku procedúry nadmerného deficitu predstaviť opatrenia na dodržanie trajektórie výdavkov a znižovanie schodku hospodárenia. Opatrenia predstavujú podľa MF nielen nevyhnutný krok pre zachovanie dôvery na finančných trhoch, ale aj na získanie dostatočného priestoru na zvládanie budúcich kríz a výziev, ako je napríklad starnutie slovenskej populácie. Budúcoročná konsolidácia sa uskutoční na oboch stranách rozpočtu, vyzdvihlo ministerstvo a v dokumente bližšie opisuje jednotlivé prijaté opatrenia.
Zároveň avizovalo, že vláda výhľadovo plánuje ďalšie konsolidačné opatrenia, ktorých zapracovanie do rozpočtu nastane po sfinalizovaní potrebnej legislatívy. „Vláda plánuje v budúcom roku predstaviť návrh na zavedenie dane z digitálnych služieb. Táto daň by sa primárne týkala veľkých nadnárodných technologických spoločností,“ uviedol rezort bez bližších podrobností. Ďalším opatrením je, že pôvodne štátna pomoc s hypotékami bude po novom zodpovednosťou samotných bánk.