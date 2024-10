Vláda sa chystá radikálne prekopať podporu regiónov: Dostane sa k peniazom aj vaše mesto?

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR

Podpora najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mala radikálne zmeniť. Počíta s tým ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, ktoré už pripravilo aj nové pravidlá. Cieľom rezortu je zamerať sa na širší rozvoj regiónov a pri ich posudzovaní nebrať do úvahy len mieru nezamestnanosti, ako je to v súčasnosti. Novinkou má byť aj zoznam prioritných okresov, ktorého zverejnenia by sme sa mali už čoskoro dočkať.

Súčasný systém podpory najmenej rozvinutých regiónov na Slovensku je založený na hodnotení len jedného ukazovateľa, a to výšky nezamestnanosti. Tento prístup je však podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) nedostatočný a po novom by sa mali brať do úvahy pri hodnotení regiónov viaceré ukazovatele. S cieľom zmeniť súčasnú podporu regiónov už ministerstvo pod vedením Richarda Rašiho predložilo do pripomienkového konania aj nový zákon o podpore prioritných okresov.

Hodnotenie regionálneho rozvoja na Slovensku je podľa ministerstva investícií potrebné rozšíriť o ďalšie relevantné oblasti, ako napríklad demografické trendy či prístup k základným verejným službám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch. Dôležitá bude aj dostupnosť verejných služieb či obslužnosť územia. „Aj preto je cieľom MIRRI celistvo upraviť dátovo založený prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja v jeho kľúčových oblastiach,“ uvádza rezort.

Okresy budú zoradené podľa nového ukazovateľa

Nový zákon, ktorý má účinnosť stanovenú od začiatku marca 2025, zavádza pre hodnotenie regiónov nový ukazovateľ, a to ukazovateľ regionálneho rozvoja. Ten by mal umožniť definovať prioritné okresy, v ktorých bude možné uskutočňovať kvalifikovanejšie rozhodnutia pri tvorbe verejných politík a priorizáciu podpory regiónov na úrovni okresov.

Nový ukazovateľ regionálneho rozvoja by mal zohľadňovať tieto oblasti:

sociálno-ekonomická oblasť,

demografický stav,

oblasť prístupu k verejnej infraštruktúre a základným službám.

Vytvorenie nového ukazovateľa umožní ministerstvo investícií zverejňovať na svojom webe na ročnej báze poradie okresov vrátane hodnotenia v jednotlivých oblastiach. „Identifikované prioritné okresy budú predstavovať okresy s najväčšou potrebou podpory, zamerania zdrojov a s cieľom zintenzívnenia opatrení na zlepšenie ich situácie,“ dodáva rezort.

A kedy by sme sa mohli dočkať prvého zoznamu prioritných okresov podľa nových pravidiel? Bude to až v budúcom roku. Konkrétne vtedy, keď nadobudne účinnosť nová vyhláška, ktorú rezort pripraví. „Hodnota ukazovateľa regionálneho rozvoja pre jednotlivé okresy, okrem okresov krajských miest, na rok 2026 bude prvýkrát zverejnená ku dňu účinnosti tejto vyhlášky,“ avizuje rezort investícií. Ďalšie hodnoty ukazovateľov regionálneho rozvoja pre jednotlivé okresy budú následne aktualizované raz ročne do 30. marca predchádzajúceho kalendárneho roka.

V súčasnom zozname najmenej rozvinutých okresov je 19 regiónov, na ktoré sa prioritne zameriava podpora štátu. Pre nich by sa do konca budúceho roka nič zásadné meniť nemalo. Podľa pripravených pravidiel, by sa na tieto okresy malo až do 31. decembra 2025 prihliadať ako na prioritné okresy.

Od roku 2026 by sa následne v novom zozname prioritných okresov už podľa nových pravidiel malo objaviť 25 konkrétnych regiónov Slovenska.

"Výsledný počet prioritných okresov reflektuje všeobecnú vôľu podporiť väčší počet okresov ako umožňuje súčasne platná legislatíva, ale na druhej strane nevyhnutnosť rešpektovať limity verejných financií a možnosť pomôcť reálnymi projektami jednotlivým prioritným okresom," uvádza rezort investícií.