Vláda presunula štvormiliónovú úsporu z EXPO 2025 na podporu turizmu a športu

Úsporu vo výške štyri milióny eur, ktorá bola pôvodne súčasťou alokácie pre účasť SR na Svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake použijú na financovanie projektov Slovakia Travel a Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ). Na stredajšom rokovaní to schválila vláda. Kabinet takisto odsúhlasil navýšenie príspevku na vybudovanie a rekonštrukciu športovej infraštruktúry v rámci projektu Generácia Olymp o 337.300 eur.
Štvormiliónovú úsporu z financií určených pre EXPO rozdelia pre Slovakia Travel (1.250.000 eur) a MCRŠ (2.750.000 eur). Slovakia Travel prostriedky použije primárne na podporu cestovného ruchu (vyše 861.000 eur), takisto na pokrytie výdavkov súvisiacich s prípravou na zimné olympijské hry v Miláne 2026 (263.500 eur) i účasťou SR na Medzinárodnej špecializovanej výstave EXPO 2027 Belehrad (44.704 eur) či zefektívnenie procesov prostredníctvom využitia nástrojov umelej inteligencie (80.600 eur).
MCRŠ použije prostriedky vo výške 2.750.000 eur napríklad na zabezpečenie výdavkov v súvislosti s účasťou SR na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu World Tourism Fair na čínskom ostrove Hainan (600.000 eur). Takmer pol milióna eur má byť spojených s výdavkami na zabezpečenie informačných technológií a pokračujúcej digitalizácie na rezorte. Prostriedky vo výške 150.000 eur podporia alokáciu určenú na prierezovú činnosť v športe a projekt podpory vysokošpecializovanej ambulantnej starostlivosti v štátnych nemocniciach so zameraním na zvýšenie dostupnosti preventívnej, akútnej a dispenzárnej starostlivosti pre športovcov. Vyše stotisíc eur sa má presunúť do rozpočtovej položky určenej pre príspevky na zásluhy športovcov. Sumu 200.000 eur má rezort použiť na spolufinancovanie dobudovania dvojkilometrového úseku cesty Malá Lehota – Zlaté Moravce, ako úlohy, ktorú rezort dostal na výjazdovom rokovaní vlády na konci apríla v Malej Lehote.
Kabinet takisto rozhodol o tom, že v rámci projektu Generácia Olymp a alokácie určenej na výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, prednostne zameranej na deti a mládež, bude pôvodná suma vo výške šesť miliónov eur navýšená o 337.300 eur. „Dôvodom je väčší záujem žiadateľov, ktorými sú obce do 5000 obyvateľov,“ vysvetlilo v dôvodovej správe ministerstvo.