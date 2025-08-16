Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!

Rozpočet sa bude tento rok zrejme schvaľovať v expresnom režime. Minister financií Ladislav Kamenický totiž prezradil, ako sa vláda chce vyhnúť tvrdým sankciám dlhovej brzdy a povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet. Jednej nepríjemnej sankcii sa však vláda nevyhne.
Len pred pár dňami sme písali o tom, že nás čaká horúca rozpočtová jeseň. Kabinetu Roberta Fica totiž už o pár týždňov končí dvojročná povolebná imunita na uplatňovanie najsilnejších sankcií dlhovej brzdy a tak sa musela rozhodnúť, ako sa k tomuto problému postaví.
Okrem iného to totiž znamená, že sa vzhľadom na vysoký dlh Slovenska aktivuje povinnosť vlády predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Ak sa tomu chcela vyhnúť, mala na stole len zlé a ešte horšie riešenia. Medzi nimi napríklad aj formálnu výmenu vlády či totálne prepísanie rozpočtu v parlamente.
Minister financií Ladislav Kamenický však po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady medzi riadkami priznal, že vláda si zvolila zrejme najjednoduchšiu cestu, a to expresné schválenie rozpočtu v parlamente ešte pred uplynutím spomínanej dvojročnej výnimky. Hoci to znie pomerne jednoducho, znamená to, že rozpočet na budúci rok musia poslanci schváliť v rekordnom čase.
Veríte vláde Roberta Fica, že dokáže reálne znížiť deficit štátneho rozpočtu?
Podľa agentúry TASR totiž Kamenický vyhlásil, že návrh rozpočtu by chceli poslanci schvaľovať už na októbrovej schôdzi Národnej rady SR. Za najneskorší termín na schválenie rozpočtu označil 21. november. Dvojročná výnimka z uplatňovania sankcií pritom končí o deň neskôr, teda 22. novembra.
Rozpočet sa pritom na Slovensku tradične schvaľuje až v decembri. Vláda má do polovice októbra povinnosť návrh rozpočtu len predložiť do parlamentu. Podľa aktuálneho harmonogramu schôdzí Národnej rady SR pritom októbrová schôdza začína už 14. októbra.
Inými slovami to znamená, že návrh rozpočtu aj s ďalším gigantickým balíkom konsolidačných opatrení bude musieť byť v parlamente na rokovaní už o dva mesiace. A to ešte o jeho obsahu nevieme vôbec niť. Koaličná rada totiž aktuálne iba začala oficiálne rokovania úsporných opatreniach. Rozpočet s niekoľkomiliardovým balíkom zvyšovania daní, poplatkov či škrtov vo výdavkoch sa tak bude musieť písať v extrémne zrýchlenom režime.
Hlasovanie o dôvere vláde
Aj keď sa vláde a ministerstvu financií podarí tieto šibeničné termíny stihnúť, bude to len čiastočná úľava. Najtvrdšie sankcie dlhovej brzdy sa totiž 22. novembra napriek tomu aktivujú, čo okrem iného znamená, že už v novembri alebo decembri by sme mali byť v parlamente svedkami povinného hlasovania o vyslovení dôvery vláde.
„Najprísnejšou sankciou, ktorá sa od 22. novembra začne uplatňovať, je hlasovanie o dôvere vláde. Stať by sa tak malo čo najskôr po 21. novembri,“ píše Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Navyše, vláda takto problém s vyrovnaným rozpočtom iba odloží do ďalšieho roka, kedy už zrýchlené schvaľovanie nepomôže.
A aké konsolidačné opatrenia by v novom expresne schvaľovanom rozpočte mali byť? Doteraz vieme iba to, že štát vynaloží opäť stovky miliónov eur na dotovanie cien energií, čo deficit naopak zvyšuje. Premiér opakovane odmieta, že by sa plánovalo ďalšie zvyšovanie DPH, koncom týždňa však naznačil, že by sa mohli upravovať znížené sadzby tejto dane. Špekuluje sa aj o ďalších zmenách v druhom pilieri, zdaňovaní hazardu, zbrojoviek a Kamenický hovorí aj o výrazných škrtoch na výdavkoch štátnych úradov.
Konkrétne opatrenia by sme sa mohli dozvedieť už budúci týždeň, kedy koaličná rada plánuje pokračovať v rokovaniach.