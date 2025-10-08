Dlho očakávaný návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejných financií na budúci rok je na svete. Ako prví ho pritom dostanú na rokovací stôl sociálni partneri v rámci mimoriadneho rokovania tripartity, ktoré by malo byť vo štvrtok.
Lídri koalície už avizovali, že o návrhu budúcoročného rozpočtu by mala vláda rokovať mimoriadne tento piatok. Ešte predtým vo štvrtok sa návrh štátneho rozpočtu dostane na stôl sociálnym partnerom na rokovaní tripartity. Zástupcovia firiem a zamestnancov tak budú mať možnosť oboznámiť sa s návrhom rozpočtu krátko pred jeho schvaľovaním vo vláde.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2026 sa podľa zverejneného návrhu rozpočtujú vo výške 27,77 miliardy eur. Výdavky by mali presiahnuť 33,5 miliardy a štát by tak mal v budúcom roku hospodáriť s deficitom prevyšujúcim 5,7 miliardy eur.
Oproti tomuto roku by sa tak schodok rozpočtu mal znížiť, keďže rozpočet pre rok 2025 počíta s deficitom takmer 6,3 miliardy eur.
Deficit celých verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých 6 miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 percent HDP, teda viac ako 4,7 percenta HDP schválených v rozpočte na rok 2025.
V ďalších rokoch by mal deficit podľa návrhu ďalej klesať, a to na 3,5 percenta v roku 2027 a 2,8 percenta HDP v roku 2028. „Pre pokles deficitu pod 3 % HDP do roku 2028 bude potrebné ešte prijať v budúcich rozpočtoch konsolidačné opatrenia v objeme 1,8 % HDP,“ deklaroval rezort financií.
Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP. Schodok by tak mal predstavovať 5,9 miliardy eur alebo 4,1 percenta HDP.
Ako chce vláda šetriť na štáte?
Vláda v predloženom rozpočte zároveň prezradila dlhoočakávaný plán šetrenia štátnych úradov. Má sa to diať znížením výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov na tovary, služby a kapitálové výdavky, či už nerealizovaním nákupov, ktoré nie sú prioritou, zlučovaním alebo znížením počtu úradov, obmedzením nakupovania nových vozidiel, individuálnymi vnútornými opatreniami na znižovanie prevádzkových nákladov a realizáciou racionalizačných opatrení.
Ako vnímate návrh štátneho rozpočtu na rok 2026?
„Zároveň sa v štátnych organizáciách znižuje mzdová obálka a zmrazujú sa platy vo verejnej správe so zachovaním výnimiek pre kľúčové sektory ako školstvo a zdravotníctvo. Taktiež dochádza k zmrazeniu platov poslancov parlamentu vrátane ich paušálnych náhrad,“ uvádza sa v rozpočte.
Od týchto opatrení si pritom rezort financií sľubuje zníženie výdavkov štátu o 535 miliónov eur. Z uvedenej sumy má predstavovať zmrazenie platov vo verejnej správe 160 miliónov eur a zníženie výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov sumu 375 miliónov eur.
Na čom majú podľa predloženého návrhu rozpočtu šetriť ministerstvá a štátne úrady?
• zníženie mzdovej obálky štátu na úrovni 43 mil. eur
• zníženie výdavkov na tovary a služby v sume 144 mil. eur
• zníženie bežných transferov zahŕňajúcich aj činnosti príspevkových organizácií a transfery pre ostatné subjekty verejnej správy v objeme 128 mil. eur
• zníženie kapitálových výdavkov v sume 60 mil. eur.