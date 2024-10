Vláda by sa mala zamerať na regionálny rozvoj, hovorí Ledecký

Vladimír Ledecký foto: Facebook/ Sloboda a Solidarita

Vláda SR by sa mala zamerať na regionálny rozvoj a najmenej rozvinuté okresy. Žiadne opatrenie, ktoré priniesla, im nepomáha, ale škodí. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS). Podľa neho s menšou sumou ako doposiaľ počíta pre tieto okresy aj návrh budúcoročného rozpočtu. „Opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré boli urobené, aj ktoré boli zverejnené a plánujú sa, určite poškodia najmenej rozvinutým regiónom. Východ Slovenska a juh k nim určite patria,“ povedal.

Tvrdí, že na ich fungovanie je potrebné vytvárať zdravé podnikateľské prostredie. „Konsolidáciou, zásahmi do minimálnej mzdy a podobne sa to podnikateľské prostredie zhoršuje,“ dodal. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 60 percent priemernej mzdy sa podľa neho dotkne podnikateľov a v konečnom dôsledku to môže ohroziť pracovné miesta. „Sme krajina s najväčšími regionálnymi rozdielmi v Európskej únii. Preto by sme sa takýchto opatrení mali vyvarovať,“ povedal Ledecký. Kritizoval aj vyzdvihovanie 13. dôchodku, keďže zároveň došlo k zmene rodičovského dôchodku. Tvrdí, že niektorí napokon dostanú menej peňazí.

Pripomenul tiež zníženie príspevkov do druhého piliera, veľký deficit Sociálnej poisťovne či vyčlenenie sumy 100 miliónov eur na podľa neho umelé vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom sociálnych podnikov. Tvrdí, že to môže narušiť celý systém ich fungovania. „Keď to takto bude pokračovať ďalej, obávam sa ďalšieho odchodu ľudí z týchto regiónov a bojím sa, že také to umieranie regiónov, ktoré ide z juhu a z východu, sa bude postupne posúvať ďalej,“ skonštatoval. Čo sa týka výjazdových rokovaní vlády v regiónoch, nepovažuje ich za systémové riešenie a prerozdeľovanie peňazí podľa neho nie je transparentné. Ku kritike sa pripojil aj krajský predseda opozičnej SaS v Košiciach Peter Čech, podľa ktorého neboli splnené žiadne predvolebné sľuby vlády.