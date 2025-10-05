Vietnamská ekonomika rýchlo rastie: V treťom štvrťroku prekonala očakávania aj napriek clám z USA

Vietnamská ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli medziročný rast o viac než 8 %. Zrýchlila tak tempo rastu oproti vývoju v 2. kvartáli, v ktorom rast dosiahol tesne pod 8 %. Informovala o tom agentúra Reuters.

Vietnamská vláda v nedeľu uviedla, že hrubý domáci produkt vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 8,22 % po 7,96-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Údaje tak naznačujú, že ekonomika ázijskej krajiny ustála aj tlak amerických dovozných ciel zavedených na vietnamské produkty v 3. štvrťroku na úrovni 20 %.

„S výnimkou roku 2022, keď ekonomika po pandémii nového koronavírusu prudko vzrástla, to predstavuje najvyšší rast od roku 2011,“ povedal vietnamský minister financií Nguyen Van Thang. Informácie ministerstva o vývoji ekonomiky za 3. kvartál však nezahrnujú detailné údaje o obchode. Štatistický úrad by tieto dáta mal zverejniť v pondelok 6. októbra.

Vietnam počíta za celý rok s rastom hospodárstva o 8,3 % až 8,5 %. To je viac než za minulý rok, keď ekonomika zaznamenala rast o 7,09 %. Zároveň to znamená optimistickejší odhad, než zverejnili Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ktoré počítajú tento rok s rastom vietnamskej ekonomiky o 6,6 %, respektíve o 6,5 %.

