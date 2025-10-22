Hoci väčšina Slovákov a Sloveniek nesúhlasí s tvrdením, že ženy sú menej ambiciózne a kompetentné ako muži, realita ukazuje, že v podnikaní a na riadiacich pozíciách ich je stále zastúpených výrazne menej. Štruktúra miezd za rok 2024 zároveň potvrdzuje, že ženy na vedúcich pozíciách zarábajú aj v 21. storočí menej ako muži. Dáta naznačujú, že kľúčovými faktormi sú nedostatočná podpora v starostlivosti o deti, pretrvávajúce spoločenské stereotypy, či tlak byť dokonalou matkou, manželkou, aj zamestnankyňou. Ukazujú to oficiálne štatistiky a prieskum 365.bank.
Počuli ste niekedy o pojme „ženské euro“? Symbolizuje platovú nerovnosť medzi pohlaviami – vyjadruje, koľko zarobí žena v porovnaní s mužom. Ak ženy zarábali napr. v minulom roku v priemere o približne 20 percent menej, znamená to, že za každé euro, ktoré zarobil muž, dostala žena len cca 80 centov. Zjednodušene by sa tak dalo povedať, že „ženské euro“ vyjadruje, koľko žena zarobí za rovnakú prácu ako muži.
„Tento rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami má vážne dôsledky, ovplyvňuje výšku dôchodkov, znižuje šance žien na finančnú nezávislosť, a zvyšuje ich riziko chudoby, najmä v neskoršom veku. Platová nerovnosť sa nevyhýba ani ženám na vedúcich pozíciách, kde sú ženy stále nedostatočne zastúpené,“ konštatuje hovorkyňa 365.bank Zuzana Blažečková Janove.
Názory Slovákov na túto tému sú pritom často protichodné. Hoci podľa prieskumu 365.bank až tri štvrtiny respondentov nesúhlasí s tvrdením, že ženy sú menej ambiciózne ako muži a 71 percent odmieta názor, že ženy vo vedúcich pozíciách sú menej kompetentné ako ich mužskí kolegovia, až 62 percent sa stotožňuje s tým, že ženy, ktoré sa snažia o kariérny postup, sú častejšie vnímané negatívne v porovnaní s mužmi.
Pomerne veľká časť ľudí si tiež myslí, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú takpovediac normálne. Názor, že ak muži manažéri zarábajú viac ako ženy manažérky, je to v poriadku, vyjadrilo 23 percent mužských respondentov a dokonca aj 17 percent Sloveniek. Zároveň sa až 41 percent mužov prikláňa k názoru, že vedúce pozície by mali zastávať skôr muži ako ženy, pretože majú na to lepšie predpoklady. S týmto názorom súhlasí aj 28 percent žien.
Čo je podľa vás hlavnou príčinou platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami?
A čo sú dôvody, prečo je na Slovensku podstatne menej žien podnikateliek a vo vedúcich pozíciách vo firmách ako mužov? Viac ako tretina respondentov je presvedčených, že to súvisí s tým, že muži sú motivovaní k finančnému zabezpečeniu rodiny, zatiaľ čo ženy, naopak, často nedostávajú dostatočnú podporu od partnerov a okolia v starostlivosti o deti. Až 80 percent Slovákov a Sloveniek súhlasí s výrokom, že spoločnosť vytvára tlak na ženy, aby boli ideálnymi matkami a zároveň aj zamestnankyňami.
„Dáta ukazujú, že otázka rovnosti nie je o schopnostiach žien, ale o možnostiach, ktoré im spoločnosť poskytuje. Ak chceme, aby boli úspešné, je potrebné im vytvoriť férové podmienky na profesionálny rast,“ tvrdí Blažečková Janove. Ako dodáva, ženy majú rovnaký potenciál a schopnosti ako muži, no často čelia prekážkam. Situáciu by podľa hovorkyne 365.bank pomohol zlepšiť otvorený dialóg o rodovej rovnosti, podpora žien v podnikaní a na vedúcich pozíciách, flexibilnejšie pracovné podmienky a rovnomernejšie rozdelenie rodičovskej a domácej .
Veľké rozdiely v IT, doprave, ale aj v zdravotníctve
Nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien na Slovensku preukázateľne dokazujú aj oficiálne dáta Štatistického úradu SR. Podľa Blažečkovej Janove zarábajú ženy na riadiacich pozíciách v priemere menej ako muži takmer vo všetkých sledovaných odvetviach.
Zásadná nerovnosť sa ukazuje najmä v odvetviach, ktoré sú podľa nej stereotypne považované za mužské. Napríklad v oblasti informačných a komunikačných technológií zarábajú muži na riadiacich pozíciách priemerne 4526 eur mesačne, zatiaľ čo ženy len 3658 eur, v doprave, logistike a poštových službách je to pomer 3149 eur mesačne oproti 1786 eur pre ženy.
Nevyváženosť odmeňovania sa však prejavuje napríklad aj v oblasti zdravotnej starostlivosti. Kým muži tu vo vedúcich pozíciách podľa oficiálnych štatistík za rok 2024 zarábali v priemere 4746 eur mesačne, pri ženách to bolo iba 2959 eur. Teda o takmer 38 percent menej.