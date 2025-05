Viac peňazí na šport a cestovný ruch: Fico hodnotí nové ministerstvo ako úspešný krok

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Zriadiť Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR a tlačiť na zvýšenie rozpočtu pre oblasť športu aj cestovného ruchu bol dobrý nápad. Zhodnotil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom (nezávislý).

„Rovnako sa zhodneme na tom, že bolo správne, ak sa od samého začiatku vzniku tohto ministerstva, od roku 2024, tlačilo na výrazné navýšenie finančných prostriedkov. Pokiaľ išlo o šport, bolo to o 100 miliónov eur viac, pokiaľ išlo o cestovný ruch, bolo to o 20 miliónov eur viac. A my sme dnes s pánom ministrom hovorili, že pravdepodobne sa treba pozrieť na čo najefektívnejšie využitie zdrojov, ktoré dnes ministerstvo cestovného ruchu a športu má k dispozícii, a to je okolo 250 miliónov eur, čo je celkový rozpočet tohto ministerstva,“ uviedol Fico.

Cestovný ruch na Slovensku má podľa premiéra potenciál a výhodu vidí v tom, že prvýkrát sa ho podarilo skoncentrovať do ústredného orgánu štátnej správy. „Teraz záleží na ministerstve, či sa trafí, že či zdroje, ktoré má k dispozícii, bude presne dávať tam, kam má dávať, aby cestovný ruch nebol iba dobrou reprezentáciou Slovenska, že sem prídu ľudia a povedia super, pekné. Ale nám to musí prinášať zdroje do štátneho rozpočtu, nám to musí vytvárať kvalitné pracovné miesta,“ zhodnotil premiér.